Comunidad internacional dispuesta a costear la CICIH, no tiene sentido que gobierno lo haga: Maribel Espinoza

Tegucigalpa – Maribel Espinoza, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), manifestó este jueves que no tiene sentido que el gobierno intente invertir dinero para financiar la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) porque la comunidad internacional ha mostrado su interés en financiarla totalmente.

“Honduras es un país extremadamente pobre, las Naciones Unidas nos ofreció pagar el 100 % de la financiación de la CICIH, sin embargo, nosotros tendríamos que endeudarnos con organismos multilaterales para cubrir el presupuesto de la nación”, inició diciendo la parlamentaria en declaraciones a Radio América.

En ese sentido, agregó que “yo me pregunto ¿Por qué queremos gastar en la CICIH? Si la ONU quiere apoyarnos, yo lo veo como un ánimo de intervenir a través de presupuesto y nombramiento de funcionarios, no estoy tan segura, no creo que Naciones Unidas acepte imposiciones de esa naturaleza, porque perdería independencia”.

Finalmente señaló que “si el gobierno invierte fondos públicos, entonces tendrá derecho a conocer las finanzas, contrataciones de las personas y otras interioridades de la Comisión Internacional, interferiría en las investigaciones y no es a eso a lo que le apostamos en Honduras”, concluyó. JP