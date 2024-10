Compras directas antes eran criticadas por Libre, hoy son su modus operandi: Diputado Umaña

Tegucigalpa – “La figura de las compras directas tan criticadas a la narcodictadura es hoy el modus operandi del actual gobierno y amparado en una ley de contratación súper floja, que lamentablemente la hicieron para la corrupción institucional”, criticó el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña.

La presidenta Xiomara Castro dio poder absoluto a la precandidata presidencial del oficialista Libertad y Refundación (Libre) y ministra de Defensa, Rixi Moncada, de realizar contrataciones directas para ejecutar el Plan de Solución Contra el Crimen a través del acuerdo ejecutivo 190-2024.

A través de su cuenta en la red social X, el diputado Umaña criticó la acción y dijo que parece ser que se han superado con medalla de oro y Suma Cum Lauden las enseñanzas de los anteriores.

“Se han presentado suficientes evidencias y el Ministerio Público está como los tres monitos… No oigo, no veo y no hablo…”, agregó. VC