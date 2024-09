Como un acto desesperado califica abogado que JOH haya subido al estrado

Tegucigalpa – “Subir al estrado posterior a la evacuación de medios de prueba, aún y cuando era el único que se podía defender de todas estas acusaciones, es un acto bastante desesperado”, consideró el abogado penalista Marlon Duarte.

El expresidente Juan Orlando Hernández subió al estrado la mañana del martes y continúo esta mañana de miércoles con el contrainterrogatorio de la Fiscalía quien le hizo una serie de preguntas.

Para el profesional del derecho, cuando uno tiene la convicción de que en el transcurso del juicio no le han probado que usted tiene la participación ampliamente en la participación es ilógico subir al estrado al enjuiciado.

A criterio de Duarte, la defensa debió hacerle las preguntas que le hizo la Fiscalía para que no quedara en mal, para que siente el jurado que no le interesan esas preguntas, y no limitarse a hacerle únicamente preguntas suaves, bonitas.

El abogado recordó que las leyes promovidas por el exmandatario, como la de extradición o la de privación de leyes le fueron aplicadas a él y sus familia, por lo que señaló que no se trata de hacer o no una ley, sino de desvirtuar que no tiene participación en la comisión del delito. PD