Como persecución política define Jorge Cálix intervención del IP

Tegucigalpa – El precandidato presidencial, Jorge Cálix, definió hoy como persecución política la intervención gubernamental del Instituto de la Propiedad (IP).

“Quieren despedir a la gente que yo puse”, reaccionó el político ante el anuncio de intervención realizado por la presidenta de la República Xiomara Castro.

A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), la mandataria expuso graves irregularidades en el IP. Según la mandataria, el IP ha erogado más de 18,000 millones de lempiras sin registros fiables y en violación de la ley.

No obstante, Calíx dijo que como movimiento político no se han robado nada y que estaba preparado para estas acciones desde que tomó la decisión de buscar la presidencia.

Sin embargo, refirió que está preparado para que se metan con él, pero no considera justo que terceros sean afectados.

“Estoy claro de la persecución que siempre me montan… Me molesta que se involucren a terceros que no tienen nada que ver con la política, si el problema es conmigo deberían de dirigirse directamente a mí”, declaró.

Consideró que la presidenta está ejerciendo un derecho al intervenir e incluso nombrar personal de su confianza en cualquier institución gubernamental, pero no es la forma correcta la intervención abrupta del IP. (RO)