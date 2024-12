Como extorsión califica el colegio médico cobro que hace Libre a empleados públicos

Tegucigalpa – El vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos reiteró este jueves que el cobro de la cuota bajo el concepto de “aportación voluntaria”, es una extorsión que han hecho todos los partidos políticos una vez convertidos en gobierno.

“Siempre los trabajadores por contrato, que son los más débiles que no se pueden defender porque les dicen que si no dan una contribución al Partido (Libertad y Refundación) no les van a dar el contrato de trabajo”, una situación que se repite en cada administración, esbozó.

En la actualidad ese cobro se aplica a todos los empleados, en el caso del sistema de salud, dijo Santos, la unidad de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud envió una nota a los directores diciéndoles que se hiciera esa deducción a los que trabajaban en los hospitales, centros de salud y todos los lugares.

La medida es aplicada a médicos, enfermeras, microbiólogos, “y esto es una extorsión porque nadie ha firmado para que le quiten parte de su sueldo”, dijo.

Santos dijo que el Colegio Médico envió una documentación para que le devuelvan a todos los médicos lo que le han deducido de manera irresponsable e ilegal.

“Además de ello, los médicos van a enviar una nota donde están pidiendo que no se les deduzca, que no autorizan la deducción porque está fuera de la ley”. VC