Como “dosis de soberbia legislativa”, califica diputado Villeda la última sesión del Congreso

Tegucigalpa – “Lo que se dio es una enorme dosis de soberbia legislativa porque la convocatoria la hizo la comisión permanente y los diputados de oposición no la reconocemos, si la convocatoria la hubiese hecho Luis Redondo en su condición de presidente aunque de facto, el resultado hubiera sido notorio”, expresó este viernes el diputado por el Partido Liberal sobre la última sesión del Congreso Nacional.

Aunque pasaron 105 días para que el Congreso Nacional volviera a sesionar, volvió a repetirse el mismo escenario en el que la falta de consensos no permitió siquiera la discusión de una agenda legislativa.

Tanto la convocatoria a sesión extraordinaria, la sesión del pleno y la votación fueron nulas, dado que todo se dio en el marco de la ilegalidad, opinó Villeda.

El parlamentario es del criterio que la sesión nunca existió ya que no se avanzó en nada.

Cabe señalar que, la mayoría de la oposición se presentó a la sesión del jueves, pero no participó en las votaciones.

En ese contexto, razonó que no se aprobó ni se votó por las amnistías porque la convocatoria fue ilegal, la Comisión Permanente está ilegalmente en el ejercicio de sus funciones.

“Que el presidente actuante Luis Redondo diga que va a agregar en el acta quienes votaron y quienes no y cómo lo hicieron para decir que los congresistas no cumplimos con la obligación legislativa; eso me parece terrorismo legislativo y me preocupa”, denunció el diputado liberal.

Con base en lo anterior, adelantó que no descarta que los parlamentarios de oposición sean denunciados ante el Ministerio Público en torno a lo que argumenta Redondo del incumplimiento a la obligación legislativa. (RO)