Comisionado de gobierno cree que Rixi Moncada es una candidata seria, pero sin carisma

Tegucigalpa – El comisionado presidencial para los presos políticos, Pedro Joaquín Amador dijo en las últimas horas que la presidenciable oficialista Rixi Moncada es una opción, pero reconoció que no tiene carisma.

– Antes de 2009 fue un votante del Partido Nacional, confesó el actual funcionario de gobierno.

En declaraciones en un espacio televiso El Espectador HN, dijo que no se lleva mal con la candidata del oficialismo del Partido Libre.

Consultado sobre si apoyará a Rasel Tomé, respondió: “Rasel es muy demagogo, él ha estado con el partido, eso no se niega, pero no es de mi agrado”.

Seguidamente, dijo que al haber sólo esos dos precandidatos en Libre, “obligatoriamente me tendría que ir con ella. La admiro porque es una mujer seria e inteligente, además tiene voz de mando, pero qué es lo que no tiene Rixi, no tiene carisma”.

Amador insistió que no duda de la capacidad de la abogada Moncada, sin embargo “el carisma lo puede mejorar, pero siento que le falta eso”.

Se quejó que en varios ministerios le han cerrado las puertas, situación que le ha permitido colocar algunas personas. “Las bases no quieren a algunos ministros, como José Carlos Cardona (Sedesol), no sé qué tan cercano sea a la familia Zelaya o el trato que tiene con ellos, él es un tipo muy inteligente, pero es soberbio, inflado y agradando”, aseveró.

Reveló que gana 109 mil lempiras en el cargo de comisionado presidencial para los presos políticos, “me quedan 98 mil, pero estoy pagando dos préstamos, pago la universidad, alquiler de casa, entré a la Universidad Pedagógica y me voy a graduar de abogado, y con el embargo que tengo, entonces me han hecho pedazos”.

En la sincera plática confesó que antes del golpe de Estado de 2009 era votante del Partido Nacional. JS