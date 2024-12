Comisión interventora de OABI no hizo un buen trabajo, señala abogado

Tegucigalpa – En este país no necesitamos buenas intenciones sino un trabajo concreto y completo que se pueda ver, afirmó este martes el abogado penalista Marlon Duarte al referirse a los resultados que presenta la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

“La intención del gobierno fue muy buena el hecho de determinar mediante una comisión que más bien creo que hubo un conflicto entre ellos y al final no se terminó en nada porque no sigue la comisión y nos da la certeza que efectivamente no estaba haciendo un buen trabajo”, manifestó el profesional del derecho.

Considerando que el delito de corrupción no prescribe, el abogado dijo que se debe investigar a quienes estuvieron al frente de la OABI desde el inicio y para eso, indicó, solo se debe seguir la ruta del dinero.

No obstante, para Duarte, por lo menos el actual director de la OABI, Marco Zelaya, “conoce en realidad cual es la forma, el sistema y las trabas que ponen en todos los casos”.

Según el abogado, debido a que Zelaya conoce dónde existen las fallas que dieron paso a que se diera el latrocinio en el ganado, en las casas de habitación, en subastas amañadas.

“Más bien parece que Juan Orlando Hernández, cuando creó esa ley, lo que hizo fue darle un premio a estos políticos para que pudieran acceder a un montón de propiedades”, dijo al agregar que si bien había propiedades que eran provenientes de actividades ilícitas, pero también destruyeron empresas, familias y patrimonios hechos con sudor desde hace décadas. VC