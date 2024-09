Comisión de Energía analiza minuciosamente contratos de energía asegura diputada Ramos

Tegucigalpa- La Comisión de Energía del Congreso Nacional de Honduras está llevando a cabo un análisis detallado de 18 contratos de energía desde los puntos de vista jurídico, técnico y económico. Entre estos contratos, se destacan tres que presentan particularidades significativas, informó la diputada Ligia Ramos.

-La Comisión de Energía sigue investigando y evaluando los contratos de manera exhaustiva para asegurar que todas las adjudicaciones cumplan con las normativas y sirvan a los mejores intereses del país, dijo Ramos.

De los 18 contratos en análisis, dos no han estado generando energía desde su adjudicación y uno no tiene validez porque no fue aprobado por el Congreso Nacional, aunque fue negociado por el Ejecutivo en 2018. Estos tres contratos están recibiendo especial atención por parte de la comisión, indicó Ramos.

La parlamentaria detalló que para el caso el contrato de Brassavola, ha sido objeto de controversia y no ha estado operando, por lo que no se le ha pagado. En ese sentido, destacó que el análisis jurídico es crucial debido a su complejidad.

De igual forma, se refirió a un contrato de energía térmica, otorgado en 2018, que ha generado energía en el mercado de oportunidades, pero no pasó por el proceso completo de aprobación en el Congreso Nacional ni fue publicado en la Gaceta.

También mencionó un contrato de energía eólica, adjudicado a una empresa francesa que ha renegociado los términos. Este contrato tampoco ha estado operando.

Los otros contratos, otorgados, han pasado por un proceso de renegociación para bajar los precios y están operando normalmente. Sin embargo, los tres contratos mencionados requieren un análisis más profundo para resolver los problemas legales y operativos que presentan.

En ese sentido la diputada Ramos aseguró que se está haciendo un trabajo minucioso por parte de la comisión.

Ramos, aseguró que el Congreso Nacional, como poder del Estado, está realizando su trabajo adecuadamente, especialmente la Comisión de Energía. «Decirle a la población que estos contratos no van a entrar el primero de julio al pleno porque todavía no tenemos un dictamen y estamos haciendo un trabajo minucioso», afirmó.

También pidió a la población que confíe en que los diputados están trabajando para producir un dictamen alineado con los intereses del pueblo hondureño. LB