Comayagua cierra el mes contra la trata de personas con marcha masiva en Siguatepeque

Comayagua – En el municipio de Siguatepeque se realizó este viernes una marcha masiva de centros educativos y autoridades municipales para conmemorar el mes contra el flagelo de la trata de personas.

La Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) organizó estas marchas en colaboración con la Secretaría de Educación a través de las 18 direcciones departamentales del país.

En esta marcha participaron estudiantes de 11 centros educativos y autoridades municipales, que recorrieron las calles de Siguatepeque como una muestra de unidad en la lucha contra este delito y en demanda de un departamento libre de trata de personas.

Durante julio, el departamento de Comayagua realizó en 21 municipios, una serie de charlas y caminatas para sensibilizar a niños, niñas y jóvenes de kínderes, escuelas y colegios sobre la gravedad de la trata de personas.

Los participantes portaron pancartas con mensajes como: “Tu vida no es una mercancía, no te dejes engañar DENUNCIA”, “Grita por quien ya no puede, mi vida no tiene precio”, “No más hurto de niños y adolescentes”, “Tu voz es su libertad”, y “Tengo derecho a jugar sin peligro de mano criminal”.

La secretaria de la CICESCT, Sua Martínez, expresó a las autoridades de Siguatepeque que las actividades son fundamentales para sensibilizar a padres y niños, ayudando a prevenir que se conviertan en víctimas de los tratantes.

Martínez reafirmó el compromiso de la CICESCT de seguir trabajando arduamente para prevenir la trata de personas en sus diferentes modalidades, y destacó la importancia de que la sociedad esté preparada para denunciar cualquier intento de violación de sus derechos al 8990-5187.