Colón, Olancho y Gracias a Dios “es el triángulo de la muerte”, dice exdiputado Óscar Nájera

Tegucigalpa – Como “el triángulo de la muerte” compuesto por los departamentos de Colón, Olancho y Gracias a Dios, calificó este lunes el exdiputado Óscar Nájera a esa zona caribeña de Honduras.

– “En el departamento de Colón impera el lavado de activos con la fruta, el crimen organizado, la violencia, la extorsión, la invasión y la ¿autoridad dónde está?”, cuestionó. – Es el “triángulo de la muerte” porque ahí, trafica la droga, además hay narco laboratorios, sembradillos de marihuana y cocaína, aseveró.

El excongresista del Partido Nacional (PN), manifestó hoy que el departamento de Colón, se está convirtiendo en un “narcodepartamento” y ante ello urge que desde el gobierno central, se tomen decisiones para “poner orden, pues de lo contrario, la situación podría salirse de control”.

En ese sentido, el experimentado político del caribeño departamento inició diciendo que “boté hasta lagrimas por el asesinato de los tres policías; yo le pido a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya que la conozco bien por su padre don Irene Castro, que ponga orden porque se le puede ir de las manos un gobierno que tenemos la esperanza que sea mejor”.

Consecuentemente exteriorizó en declaraciones a Radio América que muchos productores agrícolas de la zona, incluyéndose él, que ya no pueden ni visitar sus fincas porque se les impide entrar, sin embargo, agregó que “nosotros no somos delincuentes, defendemos la vida y ayudamos a la gente”.

“En el departamento de Colón impera el lavado de activos con la fruta, el crimen organizado, la violencia, la extorsión, la invasión y la ¿autoridad dónde está? ¿Todo está centrado en la extradición de un expresidente Juan Orlando Hernández? ¿Y los nueves millones de hondureños?”, reprochó el excongresista.

Definió a los departamentos de Colón, Gracias a Dios y Olancho, como el “triángulo de la muerte”, ya que por ahí, trafica la droga, además hay narco laboratorios, sembradillos de marihuana y cocaína.

“Colón se está convirtiendo en un narcodepartamento”, consideró y adicionó que “decretar Estado de Excepción en ese departamento, es una medida tibia, que realmente no viene a resolver el problema. Ya días venimos diciendo que se ha perdido el respeto, no hay autoridad, no hay seguridad ciudadana y jurídica”, concluyó. JP