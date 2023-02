Colectivos de Libre efectúan “madrugón” en antigua escuela Normal Mixta para evitar su toma

Tegucigalpa – Colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) realizaron este lunes un madrugón con el objetivo de evitar que técnicos pedagógicos se tomen las instalaciones del Centro Regional de Formación Permanente Centro-Sur-Oriente (antes escuela normal mixta)

Los técnicos pedagógicos alegan que estos centros de formación ya tienen una función la cual se viene desempeñando desde el año 2017 y aún no se cuenta con claridad sobre este nuevo sistema de formación.

Con base en lo anterior procedieron a las tomas de las instalaciones durante el fin de semana, sin embargo, este lunes no pudieron continuar con la acción ya que los colectivos de Libre evitaron la acción.

Los colectivos de Libre, pretenden habilitar estas instalaciones que servirán para realizar los exámenes de admisión para los estudiantes que pretenden ingresar a las escuelas normales bilingües.

Cabe señalar que con 70 alumnos por cada una de las seis escuelas normales, Honduras inició a ofertar el bachillerato bilingüe sin el deseo de masificar esta modalidad de estudio dentro de las escuelas normales.

Las escuelas normales que en el pasado formaron docentes y que el propio gobierno ordenó su cierre, regresan al campo educativo este año lectivo como escuelas normales bilingües, indicó la Secretaría de Educación.

No obstante, para los técnicos pedagógicos el bachillerato bilingüe, no es más que una nueva carrera y los centros de estudios no cuentan con las instalaciones para funcionar de forma bivalente.

Para que se cumplan los planes de la Secretaría de Educación los colectivos de Libre efectuaron el madrugón este lunes. (RO)