Cohep exige que se respete el acuerdo de salario mínimo para el 2025

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) exigió este lunes a las empresas a que respeten el acuerdo sobre el salario mínimo pactado para el 2025.

Mediante un pronunciamiento público, la iniciativa privada recordó que el salario mínimo del próximo año fue fijado en forma tripartita entre representantes de empleadores, trabajadores y gobierno en el año 2024 y se encuentra establecido acuerdo Ejecutivo No. SETRASS-109-2024, publicado en el Diario oficial La Gaceta, No. 36491.

Reafirmó que continuará apoyando los ajustes al salario mínimo de forma plurianual basada en parámetros técnicos como el costo de vida y la productividad.

El asesor legal del Cohep, Gustavo Solórzano, señaló que el acuerdo a las empresas que emplean de uno a diez trabajadores el ajuste es de 5.5 % con un salario promedio de 12 mil 191.7 lempiras.

Para las empresas que emplean de 11 a 50 trabajadores, el ajuste es de 5.5 % con un salario promedio de 12 mil 636.5 lempiras.

Mientras que las empresas que poseen de 51 a 150 empleados, el ajuste es de 6.5 % con un salario promedio de 14 mil 933.5 lempiras.

Finalmente, las empresas que poseen más de 151 personas empleadas, el ajuste es de 7 % y el salario promedio es de 16 mil 910.9 lempiras.

El director del Cohep, Armando Urtecho, mencionó que este acuerdo ocurrió el año pasado y que solo está recordando a las empresas formales a que cumpla con el pacto.

Señaló que los valores establecidos en el acuerdo son superiores de la inflación acumulada en noviembre del presente año que fue de 3.94 %.

“Como este año no hubo comunicado oficial del gobierno, para que no haya problemas con las empresas estamos comunicando para que hagan los ajustes del 1 de enero, y no haya problemas con los trabajadores en ninguna rama o actividad económica”, señaló Urtecho.

Asimismo, reconoció que tiene duda de cómo será la mesa de negociaciones para fijar el salario mínimo de 2026 ya que la mesa se reúne en noviembre, pero para esa época es el mes de las elecciones generales.

No obstante, Urtecho afirmó que las empresas privadas cumplirán con solicitar que se integre la mesa tripartita. AG