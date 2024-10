Coalición Ambiental de Honduras anuncia acciones legales contra la construcción de cárcel en la Isla del Cisne

Tegucigalpa- La Coalición Ambiental de Honduras está preparando acciones legales contra el licenciamiento ambiental para la construcción de una cárcel en la Isla del Cisne, anunció el ingeniero geólogo Aníbal Godoy.

Según Godoy, desde ningún punto de vista es viable construir una cárcel en esa ubicación debido a varios factores geológicos y ambientales.

Godoy explicó que la Isla del Cisne está situada justo en el límite de la placa tectónica de Norteamérica y del Caribe, una zona altamente sísmica.

«La isla está a apenas 350 km de una zona donde se pueden producir sismos que provoquen tsunamis. Un tsunami puede generar olas de gran altura y barrer la isla. Aunque a corto plazo esto no ha sucedido, con el cambio climático todo es factible», advirtió el geólogo.

La isla tiene un promedio de altura de apenas 73 metros, y un huracán de categoría 5 puede levantar olas de más de 6 metros, lo que hace inviable la construcción de una cárcel desde los puntos de vista geológico, ambiental y económico.

En respuesta a las declaraciones de las autoridades, que sugieren que la oposición al proyecto proviene de estructuras criminales, Godoy expresó: «Yo, como ingeniero geólogo y profesional en este campo, nadie me ha conocido como criminal. Me conocen como una persona honesta y capaz, al menos en mi campo. Detrás de la Coalición Ambiental de Honduras no hay ningún crimen organizado, pero sí hay profesionales altamente capacitados en todos los campos».

Godoy también señaló que la población en general no está de acuerdo con la construcción de la cárcel y que dañar la Isla del Cisne sería perjudicial. «Aunque algunos ministros digan que de pristina no tiene nada, sigue siendo una zona pristina desde el punto de vista ambiental», remarcó el profesional.

La Coalición Ambiental de Honduras continuará sus esfuerzos para detener este proyecto y proteger la integridad ambiental de la Isla del Cisne, concluyó. LB