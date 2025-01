CNE no acepta renuncia del precandidato Carlos Urbizo y de momento no hay sustitución

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossete López expresó que la renuncia del precandidato presidencial Carlos Urbizo no fue aceptada por no reunir los requisitos que la ley establece, igualmente tampoco se ha producido una sustitución al respecto.

– Hemos contado con los fondos presupuestarios desde nuestra llegada al CNE, dijo López.

En declaraciones a los medios de prensa este jueves, la consejera del ente electoral informó que la resolución se produjo la noche del miércoles con respecto al movimiento nacionalista Rescate y Transformación que lidera Carlos Urbizo.

“Por no reunir los requisitos, la renuncia del señor Urbizo fue presentada como renuncia condicionada y se ha rechazada porque ese tipo de renuncia no existe, ni en la ley, ni en el reglamento, y tampoco se ha aceptado la sustitución porque no hay una vacante que se provoque por una renuncia que sea legítimamente presentada”, describió.

Pidió esperar la respuesta del representante legal del movimiento Rescate y Transformación en el momento que sean notificados por el CNE.

Consultado sobre las transferencias del presupuesto por parte de Finanzas, dijo que las han recibido en tiempo y forma para poder adjudicar los diferentes procesos, “hemos tenido los fondos suficientes, las adjudicaciones suman ya 600 y tanto, de millones de lempiras, sin embargo justamente estamos haciendo la verificación de todas las transferencias”.

Puntualizó que Carlos Urbizo sigue siendo el precandidato del movimiento Rescate y Transformación. “Estamos obrando con toda la moralidad que nos impone la ley y la justicia”, finalizó López. JS