CNE: Hoy serán recibidas las ofertas para la adquisición del programa de biometría

Tegucigalpa- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, anunció que este jueves reciben las ofertas para la adquisición de la biometría para el proceso electoral primario en marzo del 2025.

López, ofreció detalles sobre el proceso electoral en curso, resaltando avances en el sistema biométrico y la transmisión de resultados. Según López, esta semana se están revisando contratos relacionados con estas tecnologías y, en un acto público, se recibirán ofertas para el sistema biométrico.

“Son soluciones tecnológicas que coadyuvan al proceso en materia de transmisión de resultados. Estamos afinando ciertos aspectos para garantizar una implementación eficaz”, señaló López.

En relación a la prórroga otorgada para subsanar planillas, López indicó que estas dinámicas son recurrentes y naturales en los procesos electorales. Aseguró que, dentro del marco jurídico, se trabaja para garantizar los derechos de los participantes sin afectar el cronograma establecido.

Cumplimiento de requisitos

López subrayó que la atribución de decidir quién cumple con los requisitos recae exclusivamente en el CNE. «Cuando alguien no supera ni siquiera los requisitos cuantitativos al momento de su presentación, debe tener la conciencia de no generar caos donde no lo hay. Hay un derecho a ser electo, pero también un deber de cumplir los requisitos», afirmó.

El proceso, según López, avanza con orden y bajo estricta supervisión, gracias a las largas jornadas de trabajo de todo un equipo, al tiempo que aseguró que los tres consejeros mantienen un ambiente de trabajo en el que todo “va bastante bien”.

Presupuesto electoral y logística

Con un presupuesto aprobado de 1,492 millones de lempiras para las elecciones primarias, López mencionó que se están realizando verificaciones en cada área y que el Congreso Nacional ha manifestado apertura para cualquier ampliación presupuestaria necesaria.

La consejera reiteró que, aunque el trabajo es agotador, el proceso marcha en orden y con un esfuerzo coordinado entre los tres consejeros del CNE.LB