CNBS prohíbe al sistema financiero operaciones con criptomonedas

Tegucigalpa – La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), resolvió que prohíbe el uso de criptomonedas, criptoactivos, monedas virtuales y cualquier otro activo digital en el país.

En Honduras, las transacciones con criptomonedas funcionan al margen de la regulación y supervisión del ente oficial, es decir del Banco Central de Honduras (BCH).

La CNBS señala que los usuarios de criptomonedas y servicios financieros basados en la tecnología blockchain pueden estar expuestos a fraudes y riesgos operativos y legales, “por ser instrumentos que nacen de la red sin ningún tipo de respaldo, restricción ni frontera, ni ser moneda de curso legal en el país, ni existir protección sobre depósitos constituidos con recursos de esta naturaleza”.

Debido a su naturaleza no regulada, los activos criptográficos también pueden ser utilizados para el fraude, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, continuó la resolución.

La resolución indica literalmente que la CNBS resuelve: “Prohibir a las Instituciones Supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mantener, invertir, intermediar u operar con criptomonedas, criptoactivos, monedas virtuales, tokens o cualquier otro activo virtual similar, que no hayan sido emitidos o autorizados por el Banco Central de Honduras como autoridad monetaria del país”.

Tampoco permite a los usuarios financieros el uso de sus plataformas para realizar operaciones con este tipo de instrumentos.

La prohibición se extiende a las instituciones supervisadas “mantener activos o pasivos cuyos rendimientos se determinen en función de las variaciones que registren las criptomonedas, criptoactivos, tokens, monedas virtuales o fondos de inversión indexados a este tipo de instrumentos”.

La CNBS recordó que a partir del año 2018, el Banco Central de Honduras ha emitido cinco comunicados para informar a la población hondureña que las criptomonedas o monedas virtuales, no cuentan con respaldo, y no se encuentran reguladas ni se garantiza su uso; por lo que no gozan de la protección que otorgan las leyes nacionales. VC