CN estudian donación de medio millón de lempiras para comprar termos nebulizadores

Tegucigalpa – La comisión legislativa de Salud fue convocada en las últimas horas para analizar el aumento de casos de dengue en el país y tomar acciones desde el Congreso Nacional, informó el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Roman Morán.

Morán, quien es vicepresidente de esta comisión legislativa, indicó que analizan una donación vía subvención a la Secretaría de Salud (Sesal) de un poco más de medio millón de lempiras para comprar termos nebulizadores para fumigar áreas que en este momento tienen una alta incidencia alta de casos de dengue.

“También estamos viendo la posibilidad de crear una iniciativa que venga a regular o a sancionar a las personas que no están acatando las disposiciones de la Secretaría de Salud”, afirmó al agregar que la propuesta será realizada a título personal para que después la comisión de Salud dictamine dicha propuesta de ley.

El parlamentario refirió que el dengue es una enfermedad vinculada con las condiciones bajo las que vive la población y dijo que aunque son conscientes de las dificultades de agua, que obliga a almacenar agua, esta no es excusa para que este almacenamiento no cumpla las condiciones de limpieza que garanticen que el zancudo transmisor del dengue no se vaya a proliferar. VC