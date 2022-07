CN defraudó al pueblo al anteponer sus propios intereses, condena el Cohep

Tegucigalpa – El Congreso Nacional defraudó a la población con la eliminación de los requisitos de idoneidad e imparcialidad en la Ley de Funcionamiento de la Junta Nominadora, señaló este martes el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

– El Cohep propone un acuerdo de integridad entre los miembros de la Junta Nominadora para velar por la idoneidad e independencia.

Mediante una conferencia de prensa realizada este martes, la iniciativa privada lamentó las decisiones que tomaron anoche algunos diputados del Congreso Nacional al colocar los intereses políticos por encima del pueblo hondureño.

Indicó que los requisitos que fueron suprimidos garantizaban la idoneidad para el ejercicio de la función judicial en forma independiente e imparcial.

Cabe recordar que los requisitos que fueron eliminados de la Ley de Funcionamiento de la Junta Nominadora son: no formar parte de la directiva de los partidos políticos, no haber cometido y ser condenado por delitos dolosos o violencia doméstica y no tener vínculo de parentesco en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con la junta nominadora, diputados del Poder Legislativo y altos funcionarios del Estado.

El sistema de justicia no puede continuar como hasta ahora, que con el transcurso de los años se ha debilitado predominando la injerencia de grupos de poder, la impunidad y la injusticia, remarcó el gerente de asesoría legal, Gustavo Solórzano.

En ese sentido, el Cohep anunció que propondrá la suscripción de un acuerdo de integridad y transparencia entre los siete miembros que integran la junta nominadora.

La intención del acuerdo es velar por la idoneidad e independencia de los 15 magistrados que integrarán el Poder Judicial del 2023 al 2030.

El director del Cohep, Armando Urtecho, afirmó que el acuerdo será de integridad y de honestidad pública.

Manifestó que el acuerdo de integridad sería entregado a una organización internacional para que sea el encargado de la veeduría.

Urtecho remarcó que el Cohep apoyaba la propuesta que realizó el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, indicando que era lo correcto la autopostulación.

Sin embargo, consideró lo que hicieron algunos diputados el lunes no fue lo correcto.

“Esa esperanza se va bajando porque los diputados que más hablaban de honestidad y de lucha contra la corrupción, ayer se olvidaron de esos principios”, condenó.

Tanto Solórzano como Urtecho afirmaron que el Cohep denunciará cualquier tipo de acción contraria a la ley y que pretenden llevar la elección de la nueva CSJ a la conveniencia de los intereses particulares de unos pocos. AG