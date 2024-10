Ciudad Juárez critica las políticas «antimexicanas» y «absurdas» del gobernador de Texas

Ciudad Juárez – El presidente municipal de Ciudad Juárez, uno de los epicentros de la crisis migratoria, Cruz Pérez Cuéllar, tildó este jueves al gobernador de Texas, Greg Abbott, de «antimexicano» por sus «absurdas» y «propagandísticas» políticas, en referencia a los cierres de los cruces fronterizos para un supuesto combate a la migración irregular y que afectaron gravemente el comercio entre México y EE.UU.

«El cierre generó un problema y la comunidad empresarial reaccionó muy rápido, grave. Mucha mercancía parada. Lo que era perecedero, por ejemplo. La verdad es que fue un absurdo. (Abbott) Se puso a buscar migrantes en los tráileres, un acto propagandístico», indicó Cuéllar en una entrevista con EFE, en la sede de la presidencia municipal de Ciudad Juárez, a escasos metros de la frontera con EE.UU.

«Y no encontró ni uno. Tenemos un problema migratorio, sin duda, hay tráfico ilegal de personas, pero ninguna empresa se va a poner a arriesgar así. Afectó la economía, el Gobierno de Washington intervino así como el de México. Afortunadamente, duró poco. Y pienso que porque Abbott se dio cuenta de que iba a generar un costo político a él, porque Texas es un gigante económico», señaló.

Aunque Ciudad Juárez (Chihuahua, México) y El Paso (Texas, EE.UU.) son dos ciudades distintas separadas por el muro fronterizo, lo cierto es que culturalmente es una comunidad uniforme de más de dos millones de personas, con habitantes que cruzan constantemente de un lado a otro.

Cuéllar, del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y quien llegó al cargo en 2021, subrayó que su ciudad «cuenta con la ventaja de que la comunidad de El Paso es muy amigable» y que la mayor parte de la población cuenta «con familia de los dos lados».

«No sentimos tanto la presencia de Texas porque nuestros vecinos tejanos, paseños, son completamente distintos», dijo sobre Abbott, a quien tildó de «antimexicano y antiinmigrante».

Violencia y feminicidios

Es constante la presencia del muro fronterizo, ahora reforzado con alambre espino y continuas patrullas de la Guardia Nacional estadounidense. Y, junto a él, numerosos grupos de migrantes que tratan de encontrar el paso ante la mirada de los uniformados del otro lado.

Juárez es la última parada en la terrible odisea en la que se embarcan decenas de miles de migrantes que buscan llegar a EE.UU. desde Centroamérica y Suramérica, principalmente, aunque cada vez hay mayor presencia de africanos y asiáticos.

«Somos una ciudad de migrantes, el simple hecho de ser frontera con EE.UU., aparte de estar en el mero centro geográfico de un país tan grande como nuestros vecinos. Es una realidad con la que hay que vivir, y con la que la ciudad ha vivido durante muchos años. Quizá hoy está el foco más puesto, pero aquí estamos acostumbrados. Somos una ciudad generosa», remarcó.

Pese a sus palabras, lo cierto es que encara numerosos retos de seguridad. Con el flujo migratorio, también está instalado en la ciudad el crimen organizado, especialmente dedicado al tráfico de personas y de drogas.

Y, como consecuencia, una de las grandes llagas de la ciudad es la violencia. Durante el estallido de inseguridad de finales de la primera década del siglo, Ciudad Juárez se convirtió en la ciudad más violenta del mundo con un promedio de 4.4 homicidios por día en 2008.

A pesar de que las estadísticas han bajado algo, las cifras todavía son escalofriantes: en 2023 la ciudad cerró con 1,158 asesinatos, lo que supone 3.1 homicidios al día.

«Estamos trabajando para, precisamente, ir combatiendo ese estigma que triste y lamentablemente tenemos. Es complicado, seguimos teniendo problemas, pero muy acotados al tema del crimen organizado. Mucho de lo que tenemos está vinculado al tráfico de personas y de drogas», sostuvo Cuéllar.

El objetivo, afirmó, es trabajar en la prevención para que «las actividades lícitas no se vean contaminadas por las ilícitas».

Por último, está la tragedia de los feminicidios. Una vez más, Ciudad Juárez cerró el año pasado como la localidad con mayor violencia contra las mujeres en México. En 2023, 25 asesinatos de mujeres fueron tipificados como feminicidios, la muerte violenta de una mujer por razones de género.

«Hay ahí un debate muy difícil. Primero, reconocemos que tenemos un problema de violencia de género en Juárez. Uno de los ejes transversales de desarrollo en la ciudad es la cuestión de género. Es un problema cultural arraigado», aseveró.

No obstante, indicó que es «un tema tabú que tiene que abordarse» ya que el «estigma» hace que casi todos los homicidios de mujeres en Juárez se considere como tal.

«Y no siempre es así, igual sucede que una mujer muere porque está en una actividad donde no debe estar (en relación al crimen organizado). No puedo aceptar que todas las mujeres que perdieron la vida en nuestra ciudad fueron feminicidio. Si hay mujeres asesinadas por ser mujeres tiene que abordarse, aunque nos cueste a la imagen de la ciudad. Pero no es justo se estigmatice a la ciudad», concluyó. EFE

