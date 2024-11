Cinco líderes sociales asesinados en 3 días en Colombia suman 51 casos en 2024

Bogotá – Grupos armados acabaron con la vida de Carlos Arturo Londoño, Clarivet Ocampo, Zayra Enciso Gómez, Eliberto Chilhueso y Narciso Beleño, cinco líderes sociales entre el pasado viernes y el domingo, que suman 51 homicidios de defensores de derechos humanos en Colombia en lo que va de 2024, informó este lunes el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

El viernes 19 de abril fallecieron dos líderes sociales del Valle del Cauca (suroeste), Carlos Arturo Londoño y Clarivet Ocampo, que fueron asesinados juntos mientras salían de un evento con autoridades locales de Tuluá, en el Valle del Cauca, donde Londoño era el vicepresidente del Consejo.

También el viernes falleció Zayra Enciso Gómez, una reconocida lideresa social de 22 años del sector de Lagos del Dorado en Miraflores, municipio del departamento de Guaviare (centro-sur).

Enciso fue asesinada con un arma de fuego por uno de los grupos armados con presencia en la zona, el Frente primero Armando Ríos del Bloque Suroriental del Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo de disidencias de las FARC.

Este domingo también mataron a otros dos líderes, Eliberto Chilhueso y Narciso Beleño. Por un lado, Chilhueso fue candidato al Concejo de Caloto en el departamento del Cauca (oeste) por el partido oficialista, el Pacto Histórico, y fue asesinado «por sicarios a las cinco de la tarde», según explicó Indepaz.

Narciso Beleño fue objetivo de las paramilitares Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocidas como Clan del Golfo, en el corregimiento San Agustín, del municipio Arenal, donde invadieron algunas casas de pobladores y se llevaron a algunos habitantes de la zona.

Beleño, quien era el presidente de la Federeación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), fue asesinado en el municipio de Santa Rosa, en el departamento de Bolívar, después de denunciar la presencia de paramilitares en la región.

«Con indescriptible dolor denunciamos el asesinato de nuestro compañero, líder y representante, Narciso Beleño. Esta es una pérdida enorme de una persona que siempre dio todo por este proceso y por el derecho a la vida y la permanencia de sus habitantes. Pedimos verdad y justicia», aseguró en un comunicado Fedeagromisbol.

Conmoción desde el Gobierno

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se refirió al asesinato de este último líder social en su cuenta de X, a quien definió como «un campesino que impulsaba la reforma agraria en el sur de Bolívar».

«Le hemos fallado a Narciso Beleño. Tenía y tiene razón. No habrá paz mientras haya exclusión. Se me pide que no luche tanto por la igualdad, pero lo que hay es que ser más eficaces y tener menos miedo. Luchar contra la exclusión es esencial en una verdadera democracia», escribió el mandatario.

Varias organizaciones sociales han exigido al Gobierno colombiano la urgente necesidad de intervenir en los territorios que están siendo asediados por grupos armados.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, en 2023 fueron asesinados un total de 181 líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en el territorio nacional.

«Es una situación inaceptable que cada dos días del año anterior, en promedio, fuera asesinado un líder social o defensor de derechos humanos en Colombia. Cada vida perdida es una tragedia para sus familias, para las comunidades y para la defensa de los derechos fundamentales en el país», dijo el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, durante la presentación de un informe en el que revelaron los datos en enero de este año. JS