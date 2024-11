‘Cidade de Deus’, del brasileño Fernando Meirelles, la serie más destacada de agosto

Madrid – ‘Cidade de Deus: A Luta Não Para’ es la secuela del premiado filme de 2002 del brasileño Fernando Meirelles, que fue nominado a cuatro Óscar, una serie que llega a Max en agosto, un mes en el que también se estrena, en Prime, ‘Those About To Die’, del experto del cine de acción y catástrofes Roland Emmerich.

Y entre las nuevas entregas de series conocidas, destacan la segunda de ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power ‘ (Prime), la tercera de ‘The Bear’ y la cuarta de ‘Only Murders in the Building’, ambas de Disney+.

‘Cidade de Deus: A Luta Não Para’, 20 años después del filme

Producida por el propio Fernando Meirelles, la serie de Max está ambientada dos decenios después de los eventos de la premiada película del director brasileño de 2002, y mantiene los mismos personajes, tomando como punto de partida el trabajo del fotógrafo Buscapé (Alexandre Rodrigues).

A principios de la década de los 2000, la salida de prisión de un joven narcotraficante vuelve a poner a Ciudad de Dios en disputa; los vecinos viven atrapados entre narcos, milicias y autoridades, y sienten cada vez más la necesidad de escapar de este círculo y enfrentarse al opresor.

Espectacular regreso a la antigua Roma: ‘Those About to Die’

Director de ‘Independence Day’ o ‘Godzilla’, Emmerich aborda el Imperio romano unos años después de Cristo para contar una historia de gladiadores y emperadores aderezada con carreras de cuádrigas, que podrían competir en emoción con el último campeonato de la Fórmula Uno.

Así es la superproducción de Prime ‘Those About to Die’, diez episodios de impresionante factura y un reparto excepcional, encabezado por Anthony Hopkins como el emperador Vespasiano.

‘Mono malo’, intriga y risas en Los Cayos con Vince Vaughn

Apple TV+ estrena la comedia ‘Mono malo’, creada por Bill Lawrence (‘Ted Lasso’) sobre la novela de Carl Hiaasen y centrada en Andrew Yancy (Vince Vaughn), expulsado de la Policía de Miami (EE.UU), que cree que, si resuelve un caso con el que se topa por casualidad, podrá volver a las fuerzas de seguridad.

Emma Myers, de ‘Wednesday’ a ‘A Good Girl’s Guide to Murder’

Emma Myers (‘Wednesday’) encabeza el reparto de la ficción de la BBC ‘A Good Girl’s Guide to Murder’, que estrena Netflix este agosto, adaptación de la saga juvenil de Holly Jackson, donde cinco años después del asesinato de una chica de 17 años en un tranquilo pueblo inglés, una estudiante quiere descubrir la verdad y encontrar al verdadero asesino.

Más ‘Rick and Morty’, ahora en anime

Tras siete temporadas de esta popular serie de animación, ahora llegan los personajes en formato anime, con toque japonés, en diez episodios en los que Rick pasa por un pseudomundo de multiversos y Morty se enamora de una chica que es un ser atemporal, y que se podrán ver en Max.

Mitología griega, inframundo y humor negro en ‘Kaos’

‘Kaos’ es una reinterpretación de Netflix de la mitología griega creada por Charlie Covell, que trata temas como el poder, la vida en el inframundo o las políticas de género. Seis humanos desconectados entre sí que un día descubren que su destino depende del designio de los dioses y del padre Zeus, interpretado nada menos que por Jeff Goldblum.

‘Respira’: ¿Por qué nos gustan tanto los dramas hospitalarios?

Carlos Montero, creador de ‘Élite’, asume el drama hospitalario ‘Respira’, con el gancho de un destacado reparto, integrado por Najwa Nimri, Aitana Sánchez Gijón, Blanca Suárez, Manu Ríos, Borja Lua y Alfonso Bassave.

Y series que regresan: ‘Only Murders in the Building’ y ‘The Bear’

Disney+ se centra este mes en el regreso de dos de sus series más populares: ‘The Bear’, con su tercera entrega tras arrasar con una segunda que cuenta con el récord de 23 nominaciones a los Premios Emmy, y ‘Only Murders in the Building’, con una cuarta temporada que tendrá difícil superar el nivel de las anteriores.

Mientras que a Prime llegará la segunda de ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ -ambientada miles de años antes de los eventos que narra ‘The Hobbit’-, con sus criaturas mágicas y la creciente influencia maligna del Señor Oscuro Sauron en la Tierra Media. EFE