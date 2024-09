CICIH es un juego político de estrategia de campaña del oficialismo, según analista

Tegucigalpa – El analista Oliver Erazo considera preocupante que se sigue en la teoría del círculo sin fin, donde cada vez que se va a agotar el memorando de entendimiento entre el gobierno de Honduras y Naciones Unidas para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), se vuelve a revivir seis meses más.

“Estamos viendo que esto es un juego político de estrategia de campaña del partido oficialista, y lógicamente ya nos encontraríamos para el 2025, un año extremadamente político y entonces el tema de CICIH, ya en este momento está degenerado y está instrumentalizándose para un tema eminentemente político”, dijo el profesional del derecho.

Erazo agregó que esta situación conlleva a un elemento de guerra de juicios, lo que apuntó que “lejos de proveer al Estado de Honduras y a la población, certeza jurídica, seguridad jurídica o cohesión social, lo que va a venir hacer es polarizar más a la clase política y esta instrumentaliza a las masas, al pueblo para sus propósitos electorales”.

El analista señaló que lastimosamente no se hizo en el tiempo adecuado, donde el mensaje tendría que haber sido que la misión vendría para un fortalecimiento institucional, la que aseguró que no dio resultados en Guatemala y que quien diga que funcionó, no ha hecho un análisis de derecho comparado. VC