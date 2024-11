‘Choco’ Lozano: «Estamos en una realidad muy dura»

Almería – El delantero hondureño Anthony ‘Choco’ Lozano aseguró este miércoles que en el Almería están «en una realidad muy dura», en alusión a la posibilidad de que en la próxima jornada se puede dar matemáticamente el descenso, lo que podría suceder con la visita del Getafe, precisamente el club que lo tiene decido en el conjunto andaluz.

«Tenemos que salir pensando en ganar el partido y esforzarnos al máximo. Que pase lo que tenga que pasar, pero dando el todo por el todo para dar esa alegría de ganar el partido. Tarde o temprano va a pasar, es una realidad, pero está en nosotros salir con esa mentalidad de pelearlo», destacó el hondureño en declaraciones facilitadas por el Almería.

Del rival espera «un partido como siempre. El Getafe sabe competir y lucha cada balón sin dar ninguno por perdido», y añadió que «son muy aguerridos, con jugadores que marcan diferencia y tienen calidad», aunque también reconoció que será «bonito» reencontrarse «con compañeros».

El internacional hondureño, que podrá jugar el encuentro si su entrenador lo estima oportuno ya que en el contrato de cesión no existe una cláusula que lo impida, dijo al respecto que eso «es una ventaja» para enfrentarse al equipo que tiene la propiedad de su ficha y que le daría una «alegría» el que Pepe Mel le «tome cuenta para ese partido».

«Mel habló conmigo hace un par de días sobre otros temas, más que del análisis del rival, aunque me toma en cuenta cuando quiere saber algo específico del rival, es normal porque uno sabe cosas. Hace su trabajo para analizar al contrario y se enfoca mucho en lo que hacemos nosotros», argumentó.

El futbolista, contento por su gol del pasado domingo ante el Villarreal (1-2), aunque contrariado por el hecho de que no sirviera para ganar, no sabe qué pasará en el futuro, ya que tiene con contrato hasta 2026 con el Getafe.

«Seguir en Almería no depende al cien por cien de mí en este momento. Son cosas que más adelante se pueden ir hablando. Estoy contento porque me encontré con un buen vestuario y la afición siempre ha sido respetuosa conmigo. No sé qué va a pasar, tengo una cesión y lo normal es que regrese», subrayó. EFE