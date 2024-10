Centenares de jubilados llegan a Inprema a exigir pago de las “60 Rentas”

Tegucigalpa– Docentes jubilados manifiestan su molestia este lunes, luego de no ver reflejado la transferencia por parte del Instituto Nacional de Prevención al Magisterio (Inprema), de sus 60 rentas.

“Ellos mandaron un enlace antes para llenar información, yo salía en lista y cuando voy a cobrar me fijo que no me han acreditado, luego dicen que quienes no recibieron el dinero se presentarán hoy con todo y resulta no nos dejan pasar”, expusieron.

Señalaron que desde las 5 de la mañana llegaron a las instalaciones de Inprema para poder lograr una inscripción.

“Yo por honor ando inscribiéndome de nuevo para que me paguen, pero miro esto difícil y yo estoy grave porque me fracture mi brazo”, dijo una de las maestras jubiladas.

Los jubilados indicaron que las autoridades del Inprema deben buscar métodos para que los jubilados no estén haciendo filas largas. IR