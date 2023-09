CCIT pide a hondureños que solicite los dólares que realmente necesita ante baja captación de la divisa

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, pide a los hondureños que al momento de participar en la subasta de divisas del Banco Central de Honduras (BCH), soliciten los dólares que realmente necesitan.

El empresario dijo que durante una reunión sostenida con la titular del BCH, Rebeca Santos, se les expuso la situación del país, como el hecho de que “definitivamente la demanda de los dólares es mayor que la captación de dólares que en el país, sabemos el problema de las divisas, sabemos que hay en cierta medida incertidumbre y por eso la gente está buscando los dólares”.

En ese sentido, Fortín refirió que el sector empresarial necesita que hayan dólares y “que la gente solicite los dólares que ocupa porque ahorita necesitamos esos dólares para la navidad”.

El presidente de la CCIT indicó que la presidenta Santos dijo que no había problemas con las divisas, “que divisas hay y que (con la regularización de venta de dólares) lo que quieren es que no haya fuga de capitales o que la gente solicite los dólares que realmente necesita y que no lo hagan por especulación, eso es lo que más importante”.

Por otra parte, Fortín expresó que les preocupa las cifras que mencionaron autoridades del BCH durante la reunión de la semana anterior, pues en los indicadores de cómo está el sector primario, secundario y terciario en el país “esas cifras están totalmente invertidas”.

“Nos preocupa que no haya desarrollo en el campo, mayor desarrollo en la construcción que es lo que realmente dinamiza la economía y pone dinero en la bolsa de la mayoría de la gente”, refirió. VC