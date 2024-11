Castellanos no cierra las puertas a incursionar en política, pero por ahora su lucha es desde CNA

Tegucigalpa – “Cada vez que se acercan las elecciones me preguntan lo mismo, no, no, no (intenciones de incursionar en política), me han querido ligar con el Partido Nacional, de hecho con Libre y ahora con el Partido Liberal. Desde el Consejo Nacional Anticorrupción hay una lucha social desde la ciudadanía comprometida en la prevención y contra la corrupción”, expresó este jueves desde Roatán, Islas de la Bahía, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.

– Desde la sociedad civil no se mira una oposición política en el país, “no vemos ese contrapeso al gran peso que está haciendo por la fuerza el presente gobierno”, recriminó.

Adicionó que “lo anterior no significa que de que estoy cerrando puertas, tengo que decirlo abiertamente, pero en este momento tengo en agenda estas propuestas que se me han hecho de manera reiterada”.

Discutió el papel de la oposición en Honduras y cuestionó si realmente existe porque no ejerce su función como debería, es blandengue y hasta cierto punto acomodada, dijo.

La dirigente de sociedad civil visitó este jueves el hospital de Roatán, que se quemó hace 20 días y del que el CNA divulgó anteriormente un informe sobre la precariedad de este centro asistencial.

“En nuestro informe mencionamos el hospital de Roatán, que es donde yo me encuentro, lo pusimos en alerta roja, en los dos momentos de la publicación de esos informes. Se requiere funcionarios públicos que dejen de estar contratando a sus familias y que realmente contraten a personas técnicas que nos saquen de este profundo hoyo negro en el que nos encontramos”, apuntó.

El Tribunal Constitucional

Sobre la propuesta del diputado Luis Redondo de crear un Tribunal Constitucional, dijo que es una iniciativa altamente política que significa “un tiro certero hacia la labor de la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala de lo Constitucional”.

Cuestionó que los políticos siempre quieren hacer de las suyas implementando estas iniciativas que soslayan la Constitución de la República.

Castellanos refirió que la iniciativa forma parte del debilitamiento institucional de cara a las elecciones del próximo año.

En torno al informe sobre el desempeño del actual Congreso en los primeros cuatro meses de 2024, apuntó que “están altamente aplazados”, ya que muchos de los diputados no llegan a las sesiones y cuando llegan no hacen absolutamente nada.

“Tenemos un Congreso altamente político que quiere tomar posesión a la fuerza, y lo vemos desde el año antepasado. Hoy proponen un Tribunal Constitucional cuando no hay necesidad de ello”, analizó.

Puntualizó que “es un Congreso Nacional brutal, todo lo toman a la fuerza. Aquí hay una incapacidad impresionante de poder consensuar con las diferentes bancadas, al poder más democrático se le olvidó la democracia”. JS