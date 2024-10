Caso que involucra a menor de edad en la Tolva se perdió en el camino, según exfiscal

Tegucigalpa – La exfiscal de la Niñez, Nora Urbina dijo que aunque ya han pasado tres semanas desde el hecho que involucra a un menor de edad, la Dirección Nacional de Investigación, necesariamente debe hacer una intervención bajo la dirección del fiscal, por lo que el caso se perdió en el camino.

– El MP y la PMOP han tenido un debate en medios en torno a lo ocurrido con el menor de edad en el interior de la cárcel.

“Vemos que en ese momento las instituciones no se articularon y la respuesta no fue inmediata, porque si 11 días después se hace la evaluación médico forense, igual que la remisión a Medicina Forense del video para que sea analizado de manera científica, vemos que no se está dando cumplimiento al Código de la Niñez”, dijo al recordar que los casos de niñez deben ser atendido con prioridad.

Según la exfiscal, ni la madre ni el niño debieron dejar ir, sin la respectiva evaluación, por una orden fiscal, porque acababan de ocurrir los hechos.

“En ese momento se pudieron haber encontrado lesiones, enrojecimiento, en ese momento se debió tomar declaración al personal penitenciario, enviar el video a Medicina Forense y se debió documentar el caso y llamar a la SENAF para que el niño no se fuera en ese momento al entorno familiar”, explicó.

Urbina dijo que según les reveló el coronel Fernando Muñoz, cuando el personal penitenciario recuperó la cápsula que había sido ingresada a través del menor de edad, está mostraba restos de heces fecales, “un indicio bastante fuerte que debe ser analizado y considerado por parte de la Policía de Investigación”.

Para la exfiscal, este caso pone en evidencia la precariedad que hay en Honduras en cuanto a la coordinación interinstitucional. “El llevar el video y todos los hechos a ventilarse de manera pública, pone en evidencia que no hay una debida coordinación”.

“Según lo manifestado por el director del sistema penitenciario hoy, él hizo la llamada a la Dirección Nacional de Investigación, que eso es lo correcto, y de ahí para allá, el caso se perdió en la ruta y digo se perdió porque no hubo esa atención inmediata”

Para Urbina, como Estado, Honduras está cojeando al no tener el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-Conaprev) activo, al no tener quien haga esos monitoreos en los centros penales. VC