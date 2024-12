Capa de contaminación persiste en la capital por falta de vientos y lluvias

Tegucigalpa – El Instituto de Conservación Forestal (ICF) informó este lunes que la capa densa se mantiene en el ambiente, debido a la zona de alta presión atmosférica que ocasiona el efecto de inversión térmica con la ausencia de vientos.

Así persiste la capa de humo en la capital de #Honduras pic.twitter.com/RraA2C6dqC — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 21, 2024

Asimismo, menciona que contribuyen a la permanencia de este fenómeno la presión atmosférica alta (arriba de 1017 hPa), donde diversos gases de la atmósfera como el monóxido de carbono, dióxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono y metano y contaminantes secundarios, por la emisión de contaminantes por quemas agrícolas e incendios forestales, combustión del parque vehicular, partículas de polvo, se han acumulado y estacionado.

A esto se le suma el vapor de agua, producto de las altas temperaturas y las lluvias de la semana pasada, según lo informado por el ICF mediante un comunicado.

“Esta masa pesada de gases en la atmósfera se encuentra estacionada sobre Tegucigalpa, no habiendo una válvula de escape, por la ausencia de vientos y lluvias, sequía prolongada, provocando la situación de bruma densa”, indica la comunicación liberada por el ente estatal.

50 incendios activos

El ICF recuerda que por segundo año consecutivo, nos encontramos bajo la influencia del fenómeno El Niño que provoca altas temperaturas, ausencia de lluvias y aumento de sequías, catalogado como uno de los años más calientes, aumentando los riesgos a la alta incidencia de incendios forestales.

Solo hoy, detalla el ICF, se encuentran 50 incendios activos, de los cuales cinco están ubicados en el departamento de El Paraíso, uno en Comayagua, 18 en Olancho, seis en Francisco Morazán y 20 en Yoro.

“Todos se encuentran coordinados y siendo atendidos por el ICF, el Comando C-9 de las Fuerzas Armadas, Voluntarios Comunitarios, Bomberos y algunas municipalidades que han priorizado recursos en el marco de sus responsabilidades a nivel local para la protección forestal”, indicó el comunicado del ICF.

Según estudios desarrollos (IPCC, EPA y Journal of the Air and Waste Management Association), en la atmósfera de ciudades pobladas, el 30% de los contaminantes proviene de incendios forestales y el resto son causados por el transporte, industria, combustión de fósiles y naturales y la construcción.

A la espera de lluvias

El gobierno destaca que motiva a la población reducir la cantidad de emisiones relacionadas a quemas o combustiones y hacemos de conocimiento que, esta masiva cantidad de contaminación sólo se podrá disolver mediante mayor circulación de los vientos y precipitaciones constantes, con el ingreso de temporada ciclónica.

“Además, nos sumamos a las recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias, para evitar la exposición al aire libre en las horas de mayor temperatura y permanecer atentos a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de contingencias”, expresa. VC