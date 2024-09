Candidatos presidenciales con techo de 400 millones de lempiras para hacer campaña

Tegucigalpa – El candidato presidencial por el movimiento Renovación y Unidad Nacionalista del Partido Nacional, Jorge Zelaya, indicó hoy que las autoridades de la Unidad de Política Limpia le notificaron que el techo de gasto para hacer campaña es de 400 millones de lempiras.

Los techos significan que no se puede exceder esa cifra en gastos de campaña. Sin embargo, el también diputado consideró que en su caso no llegará ni a la mitad de este techo ya que no cuentan con tantos fondos para el desarrollo de la campaña.

En el caso de los candidatos a diputados tiene un techo de gasto de dos millones de lempiras, detalló.

Notificó, que en su caso ya abrió la cuenta bancaria que será fiscalizada por la Unidad de Política Limpia, hasta ahora solo dos movimientos lo han hecho.

Reflexionó que, a causa de la corrupción, la política se ha encarecido en el país centroamericano.

En ese sentido, consideró que son los partidos políticos los que deben costear los procesos electorales internos y no el Estado como sucede en la actualidad.

Los candidatos pueden hacer uso de esta cantidad de fondos a través de donaciones o con recurso propio. (RO)