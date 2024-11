Canciller Reina y diputada Valle se enfrascan en nuevo alegato por situaciones familiares

Tegucigalpa – Tras dar a conocer la diputada Beatriz Valle que no pudo asistir a la boda de su única hija, el canciller Enrique Reina le recordó a la exembajadora que ella misma renunció a su cargo y no es problema de la actual administración que solo tomó la decisión de despedirla al no estar de acuerdo con la política de la presidenta Xiomara Castro.

Reina contestó al posteo en ‘X’ de Valle, “Beatriz de verdad lamento que no estuvieras en la boda de tu hija, a la que nada impedía que no asistieras como persona natural y algo de lo que no teníamos conocimiento”.

Al momento que le recordó que el motivo principal de su salida como Embajadora en Canadá “obedece simplemente a que renunciaste e hiciste pública, tu renuncia y especialmente una posición directa contra una decisión de la Presidenta, quien dirige la Política Exterior de Honduras, lo que constituye una causal suficiente para despedirte, tal como lo determinamos en el Acuerdo que se te envió”.

Detalló que según las normas que rigen por Ley y en Honduras la conducta de cualquier Embajadora o Embajador, quienes son por norma los representantes directos de la Presidenta en otro Estado.

“Si públicamente estás contra sus decisiones dejas de tener su confianza. Como lo sabes perfectamente, en diplomacia no solo en normas si no que por la costumbre, no se puede estar gozando de un puesto y atacar al mismo tiempo a un Jefe de Estado. Debiste pensar creo tus acciones que son las que motivan tu salida. No fue en ningún momento para afectar de forma familiar”, arguyó.

Agregó que “no creo correcto que se tome de esa forma. Ella igualmente pudo pedirte que te diera una visa y asistir a su boda. Lo que ocurrió es producto único de tu decisión y no fue con el ánimo de afectar tu relación familiar. Y al igual es penoso para mí tener que decir esto públicamente, pero no podemos callar ante tu reclamo que no está justificado”.

La respuesta del canciller, es ante el posteo de Valle en su cuenta de X: “Y no les he contado que el Gobierno al traerme en nueve días de Canadá me impidió estar en la boda de mi única hija…tanta mezquindad. Pero eso es imperdonable. Disentir no es motivo para penalizar a las personas y menos en temas tan sensibles. Todo lo que me hicieron en 2022 ya estaba en el pasado, yo no soy rencorosa pero ésto #NiOlvidoNiPerdón @manuelzr @XiomaraCastroZ @EnriqueReinaHN Me voy a sentar a esperar…”.

En este tema, el último posteo de la diputada fue “No, la visa gringa, que la tengo por 10 años, no permite acceder a la visa canadiense. Es otro trámite, mucho más complejo y tardado”, apuntó. IR