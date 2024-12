Canciller dice que ONU por normas de negociación no permite desclasificación de documentos de la CICIH

Tegucigalpa- El canciller Enrique Reina, generó hizo este miércoles una publicación en su cuenta de X donde reafirmó la posición del gobierno respecto a la desclasificación de información por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el proceso de instalación de la Comisión. Internacional contra la. Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), y dice que son ellos los que no permiten la desclasificación.

-En agosto el canciller había dicho que la ONU, aceptaba la desclasificación de parte de los documentos.

“Lo hemos repetido a la saciedad: ‘No hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír’. El Estado de Honduras solicitó a la ONU desclasificar la información, la ONU por normas de negociación no lo permite. Así que tenemos que respetar los acuerdos firmados y eso lo dice el MoU (Memorándum de Entendimiento)”, expresó Reina en su mensaje.

El canciller escribio dicho mensaje en respuesta a una publicación del medio Criterio.hn, que cuestionó que Cancillería sigue sin divulgar información del convenio.

Sin embargo, estas declaraciones contrastan con las emitidas por el mismo funcionario en agosto pasado, cuando aseguró que la ONU había aceptado desclasificar parte de los documentos relacionados con el convenio para la instalación de la CICIH. En esa ocasión, Reina manifestó: “Recibimos una respuesta, y pues ellos están autorizando la desclasificación de parte de los documentos, no todos”, información que fue incluso publicada en el canal oficial.

El aparente cambio de postura ha generado críticas por parte de sectores políticos y de la sociedad civil, quienes consideran contradictorias las declaraciones del canciller. Analistas han señalado que esta falta de claridad podría afectar la confianza en el proceso de negociación con la ONU para la instalación de la CICIH, un mecanismo clave en la lucha contra la corrupción en el país.

A pesar de las discrepancias, el gobierno ha reiterado su compromiso con la instalación de la CICIH. Sin embargo, las dudas persisten y muchos dicen que se pierde la esperanza. LB