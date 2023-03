Tomé acepta que hace un año le quitaron la visa de EEUU y dice que su nuevo destino será conocer Asia

Tegucigalpa – Luego que trascendiera que Estados Unidos le canceló la visa, el diputado Rasel Tomé, reaccionó y dijo que respeta el derecho de cada Estado de otorgar visas, al tiempo que dijo que es una noticia vieja de hace un año atrás.

– La noticia de retiro de visa fue hace un año, ratificó Tomé.

– No le preocupa la posición política del Departamento de Estado de EEUU, agregó el parlamentario.

El parlamentario ofreció una conferencia de prensa, en la que dijo que sus casos ya han sido juzgados, y su caso es politico.

Por qué ahora vuelve a salir eso a la luz, y él mismo respondió que eso pasa porque todo lo que el gobierno quiere hacer a favor del pueblo, es atacado por la oligarquía y los grupos de poder.

Citó que los casos actuales, como la Ley de Justicia Tributaria y la decisión de la presidenta Xiomara Castro, de entablar relaciones con China, que es una superpotencia, son temas en los que la oligarquía crítica.

“Hoy viene de nuevo a decir una cadena televisiva, Rasel Tomé, no tiene visa, hace un año que sucedió eso”, apuntó.

Al consultarle si le preocupa la cancelación de su visa y hacia donde tiene puesta su mirada, respondión que su vista esta puesta en Asia.

“A mí no me preocupa lo que digan las posiciones políticas del Departamento de Estado de Estados Unidos”, anotó.

Twitter

De igual forma el parlamentario también se refirió al tema en un mensaje en su cuenta de Twitter, el parlamentario señaló que: “Jamás he cometido un acto de corrupción, nunca he afectado al pueblo hondureño al contrario decidí colocarme al lado del Soberano pueblo de Honduras, toda mi fuerza, mi espíritu y el talento que Dios me otorgó, respeto el derecho de cada Estado de otorgar visas, eso NO se discute”.

La visa al parlamentario se habría retirado según algunas versiones no oficiales desde que fue incluido desde el pasado 15 de julio de 2022, en la lista “Engel” del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En su momento se conoció que dicha lista señaló a funcionarios de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras por corrupción y socavamiento de instituciones democráticas.

En el caso de Rasel Tomé se le señaló en el caso de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. No obstante Tomé fue sobreseído por el delito de enriquecimiento ilícito. LB