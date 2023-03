Campos niega racismo y demandará al Saprissa por despido injustificado

San José – El entrenador Jeaustin Campos negó este miércoles que haya dicho insultos racistas contra el futbolista Javon East y anunció que demandará al Deportivo Saprissa, de Costa Rica, por despido injustificado porque considera que se le violentaron sus derechos laborales.

«Lamento mucho las acciones tomadas por el club. Siento que los procedimientos no fueron los adecuados. Me duele mucho, es algo lamentable, ni siquiera escucharon mi descargo y mis testigos, simplemente activaron los protocolos que no sé cuáles son», declaró Campos en una conferencia de prensa.

El entrenador dijo que «nunca he tenido problemas y menos de lo que se me ha acusado» y relató que durante la semana pasada hubo una discusión por la que se disculpó, pero negó que haya sido una situación de racismo.

«Hubo una discusión 100 por ciento futbolera y el grupo me dice que hay un jugador afectado y pedí disculpas», apuntó el entrenador.

Campos, despedido por el club el martes, agregó que la situación le ha causado daños a su carrera profesional y su vida personal, pues ha habido «un linchamiento» público en su contra y hasta ha recibido amenazas.

El abogado de Campos, Adolfo Hernández, declaró que el entrenador «nunca dijo esas palabras, nunca hizo un acto de racismo ni de denigración» y que la situación «se va a dilucidar en la vía laboral», pues presentará una demanda contra Saprissa por despido injustificado.

El equipo legal que representa al entrenador, reclamará una indemnización por daños y perjuicios por daño reputacional y por violaciones a los derechos laborales y constitucionales, pues considera que no hubo un debido proceso porque el club no escuchó la versión de Campos ni se le notificó de la denuncia.

Deportivo Saprissa, el club más laureado de Costa Rica y vigente campeón, destituyó el martes a su entrenador, Jeaustin Campos, tras haber recibido una denuncia por insultos racistas hacia el futbolista jamaiquino del equipo, Javon East.

El presidente del club, Juan Carlos Rojas, dijo en un vídeo enviado a los medios que «más allá de sus títulos, al Saprissa lo hacen grande sus principios y valores» y que es obligación de la institución promover y proteger esos valores, para lo cual ha establecido una serie de protocolos.

«Nos tomamos muy en serio cuando surge alguna denuncia. La responsabilidad del club y del fútbol debe ser justamente promover un mundo libre de discriminación incluyendo la discriminación racial. Hoy tomamos la decisión de destituir a nuestro director técnico, pues hay temas dentro de esta visión que trascienden lo deportivo», expresó Rojas.

El internacional jamaiquino Javon East acudió a la Asociación de Jugadores Profesionales (Asojupro) de Costa Rica para exponer su caso, y la asociación envió el pasado lunes una carta a la Junta Directiva del Saprissa denunciando la situación.

Según la carta, el delantero East acudió la semana pasada al gerente deportivo del club, el español Ángel Catalina, quien habría minimizado los hechos.

Desde 2020 en Costa Rica rige la Ley Contra la Violencia y el Racismos en Eventos Deportivos, que establece sanciones para los infractores. JS