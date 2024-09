Camavinga desvela un capítulo de su infancia que le marcó

Madrid.– Eduardo Camavinga, futbolista internacional francés del Real Madrid, desveló un capítulo que marcó su infancia, cuando su casa se quemó en un incendio, el primer día que vio llorar a su padre, que le dijo que él, gracias a su fútbol, «levantaría a la familia».

«En ese momento estaba en el colegio. Por la mañana vi pasar a los bomberos cerca de mi escuela. No me imaginaba que estaría pasando algo en mi casa. Un profesor nos dijo a mi hermana y a mí que nuestra casa se había incendiado. En un principio no lo creí», relató Camavinga en una entrevista con Movistar Plus+.

«Esa fue la primera vez que vi llorar a mi padre», añadió, recordando un suceso que le hizo madurar antes de tiempo. «Me dijo que yo levantaría a la familia. Es una historia que ahora forma parte de mi vida y creo que es lo que me ha permitido ser el hombre que soy hoy en día», subrayó. EFE/ir