Cálix oficializa salida de Libre, anuncia alianzas políticas e inicia conversaciones con el PL

Tegucigalpa – El presidenciable Jorge Cálix oficializó este lunes su salida del Partido Libertad y Refundación (Libre), asimismo, confirmó que iniciará conversaciones con el Partido Liberal y el resto de las fuerzas políticas.

A través de una conferencia de prensa ofrecida el mediodía de este lunes, Cálix dijo que hay varias figuras de Libre que han hecho declaraciones públicas de que ha sido expulsado de esta institución política.

Consideró que las declaraciones del ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, son graves porque en septiembre tomaría posesión como consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) y sería el encargado de decidir la inscripción o no de su precandidatura presidencial.

“Él se ha anticipado en su voto en contra, negándonos desde ya el derecho de participar en las elecciones primarias”, declaró a periodistas.

Cálix informó que junto a su expulsión están la de los diputados que votaron a su favor para que fuera presidente del Congreso Nacional.

Denunció que ha sido objeto de ataques y de sucias maniobras políticas desde que anunció su precandidatura presidencial.

El precandidato presidencial recordó que participó en la fundación del Partido Libre, sin embargo, que esta institución política cambió en los últimos dos años y medio, cuando se hizo gobierno y fue llevado por el caudillismo.

“Hemos resuelto que el día de hoy me doy por notificado por la expulsión que hizo el Tribunal de Honor del Partido Libre, me duele, pero no pienso permitir que se me utilice como una jugada política para que continúe la imposición”, expresó.

Reveló que Libre se convirtió en una “empresa familiar sin ideas, pero con intereses”, y exclamó que no está dispuesto a ser empleado de una familia.

Comentó que construyó el movimiento político “Juntos por el Cambio” con la esperanza de reconstruir el país y no creer en las dinastías y superlíderes.

El congresista afirmó que seguirá construyendo una agenda política que respete la diversidad de pensamiento que luche contra la corrupción y priorice las necesidades de los hondureños.

Igualmente, anunció que iniciará las conversaciones y jornadas de diálogo con las fuerzas políticas existentes para construir una alianza que permita devolverle las esperanzas a la población y tenga como objetivo el cambio.

Agregó que las jornadas de conversaciones iniciarán con el Partido Liberal para dialogar con sus autoridades partidarias.

En el anuncio lo acompañaron los diputados: Edgardo Castro, Yahvé Sabillón, Marco Aurelio Tinoco y Allan Cárcamo, así como Wilfredo Méndez que coordinará su campaña política.