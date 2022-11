Caída de bitcóin no provoca una “catástrofe” en El Salvador por rechazo a uso

San Salvador.- El Salvador “no enfrenta una catástrofe económica” en términos de la economía familiar de los ciudadanos porque “no hay un uso masivo” de la criptomoneda, a pesar de la caída en los últimos días del precio del bitcóin lo que supone una “pérdida de casi 70 millones de dólares” para el país centroamericano.

Así lo indicó a EFE el economista Ricardo Castaneda, coordinador de país del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) para El Salvador y Honduras.

Señaló, durante una entrevista telefónica, que “por suerte no estamos hablando de una catástrofe económica de no haber sido por la inteligencia de las personas de no haber adoptado el bitcóin como moneda de curso legal”.

Aunque, apuntó, la pérdida de cerca 70 millones de dólares representa, por ejemplo, el presupuesto para el hospital público más grande del país o el presupuesto del Ministerio de Agricultura.

“Por suerte, a pesar de la insistencia del presidente (Nayib Bukele), del Gobierno, la ciudadanía fue inteligente y no adoptó el bitcóin (…) en ese sentido, la volatilidad y la enorme caída que tiene no representa un mayor impacto en términos de la economía familiar de las personas”, apuntó.

El Gobierno de El Salvador supuestamente ha comprado 2.381 bitcoines por más de 100 millones de dólares, cuyo valor se ha reducido por las caídas que ha tenido la criptomoneda.

EFE preguntó a un portavoz del Gobierno, a través de una aplicación de mensajería instantánea, cuántos bitcoines ha comprado el país y su precio, pero no se obtuvo respuesta.

UN “GOLPE MORTAL”

Castaneda explicó que las inversiones en criptoactivos “se han convertido cada vez en inversiones más riesgosas”.

Señaló que la población salvadoreña desde “un inicio había rechazado esta medida (y) con esta caída fuerte que está teniendo (el bitcóin) en el precio del valor es casi un golpe mortal para que en realidad haya un uso masivo del bitcóin”.

Una reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la jesuita Universidad Centroamérica (UCA), revela que aproximadamente 76 de cada 100 salvadoreños afirman que no han utilizado el bitcoin para hacer compras o pagos en 2022.

Además, indica que 65 de cada 100 salvadoreños señalaron que están en desacuerdo o muy en desacuerdo con la decisión del Gobierno del presidente Bukele de continuar gastando dinero público para comprar bitcoin y 77 de cada 100 salvadoreños opinan que el presidente Bukele no debe seguir gastando dinero público para continuar comprando el criptoactivo.

“Si bien es cierto que El Salvador fue el primer país donde se adoptó el bitcóin (como moneda de curso legal), también puede ser el país donde el mayor porcentaje de la población se rehúsa a utilizarlo”.

LA POBLACIÓN PIERDE

A pesar que la mayoría de la población no utiliza el bitcóin, es la que “pierde”, porque “son los impuestos de la población los que se están utilizado para su compra”, apuntó el economista.

“No estamos hablando que la situación es peor gracias a la inteligencia (de la población) de no haber adoptado el bitcóin como moneda de curso legal, pero, a pesar de eso, la ciudadanía es la perdedora porque se han utilizado recursos públicos para la implementación del bitcóin”, explicó.

El economista del Icefi apuntó que los “ganadores en esta situación son, por ejemplo, quienes le vendieron los cajeros automáticos al Gobierno, quienes desarrollaron la billetera digital o los que han estado utilizando a El Salvador como un paraíso para lavar activos mediante criptoactivos porque no se ha fortalecido la institucionalidad”.

“En El Salvador nadie puede saber cuánto dinero se ha utilizado para bitcoines, cuántos bitcoines se han comprado y a qué comisión”, subrayó.

Castaneda recalcó que sigue sin existir información oficial sobre lo relacionado con el bitcóin.

“No imagino un país democrático donde la ciudadanía no conozca qué se está haciendo con sus impuestos y lastimosamente en el caso de El Salvador eso está pasando. Se le está violando a la ciudadanía el derecho de saber cuántos recursos públicos exactamente se han utilizado para la adopción del bitcóin y cuántos bitcoines se tienen”, añadió.

“NO HAY PÉRDIDA”, PUBLICIDAD ENGAÑOSA

El presidente Bukele ha afirmado que no se han tenido pérdidas con el bitcóin, porque “simplemente” no se ha vendido ningún bitcóin, pero el Gobierno informó en su momento de que con las “ganancias” de dicho criptoactivo se construyó una hospital veterinario, cuya consulta médica se cancela con bitcóin.

“Se ha dicho que no hay pérdidas, luego resulta que no se han vendido, pero con las ganancias se construyó el hospital, entonces claramente ahí hay publicidad engañosa”, apuntó.

