Cabrera pide respeto a la figura de diputado y un diálogo para la gobernanza legislativa

Tegucigalpa – “Seguimos con el país patas arriba porque los proyectos de ley, que son el Día de la Baleada o del Aguacate, se les da tres debates, sin embargo con los proyectos importantes, apenas un debate y a la carrera. Esto no es refundación, estamos terminando de acabar con la democracia”, expresó el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Francis Cabrera.

– Así como se trabaja actualmente en el Congreso, no permite avanzar hacia ningún lado, manifestó el legislador.

– Todo lo quieren a la fuerza, a la carrera, a la brava, reveló el diputado de occidente.

Lamentó que en el actual Congreso no ha existido diálogo, consensos y acuerdos que se cumplan. “La mayoría de diputados al Congreso de la República hemos visto esa falta de consensos, nos hemos sentido un tanto incómodos cuando como diputados no tenemos la oportunidad de aportar a las leyes, criticar la misma ley, de proponerla, y sólo nos buscan para que votemos y punto, así no tiene sentido ser diputado”.

El congresista por el departamento de Copán, apuntó que sus declaraciones no las dice para generar polémica y lo que busca es que se solucione la problemática.

Recriminó que cuando no votan por una determinada ley o proyecto, los tildan de cachurecos, traidores u otros epítetos.

Expuso que “el día de mañana que muchas cosas tengan repercusiones yo iré dejando constancia de mis acciones porque la responsabilidad debe ser personal”.

Cuestionó que desde la gestión del Congreso se ha irrespetado la figura del diputado, desde el momento que no son tomados en cuenta y que se les violentan los derechos cuando no son consultados para reformar y crear leyes, tampoco tomados en cuenta en los ministerios del Ejecutivo y hasta cuando empleados del Legislativo les faltan constantemente el respeto.

“Es un atropello a la investidura del diputado, eso no nos lleva a ningún lado y nos tiene metidos en este atolladero. Me he mostrado solidario con compañeros como German Altamirano en Santa Bárbara, Eduardo Díaz en Yoro, Edgardo Castro en Cortés, quienes hace unas semanas fueron víctimas de insultos y otras situaciones a lo interno de la Cámara Legislativa por parte de empleados de audiovisuales”, denunció.

Cabrera anunció que en los próximos días presentarán un pronunciamiento en la Cámara Legislativa para denunciar todos los atropellos por parte de las actuales autoridades. JS