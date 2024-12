Butaca del secretario del Congreso le pertenece a Libre, según diputado oficialista

Tegucigalpa – Según el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Rodríguez, la butaca del secretario del Congreso Nacional, que era ocupada por Carlos Zelaya quien renunció tras aceptar que participó una narco reunión en 2013 en San Pedro Sula, le pertenece al partido oficialista.

“Carlos fue nombrado en una junta directiva en pleno, así que le pertenece a esa curul o ese puesto al Partido Libre. Quien lo va a poner es el partido Libre”, aseveró Rodríguez.

El parlamentario dijo que las cuatro propuestas para este reemplazo incluyen a Angélica Smith, Ramón Barrios, Isis Cuellar y Silvia Ayala. “Para mí podría ser Angélica Smith, que está haciéndolas de secretaria”.

“Ellos (la oposición) no tienen que decirnos qué hacer, ellos no tienen vela en este entierro, dijo Rodríguez al referir que vienen más extradiciones, “aquí en este congreso no hay monjas, no hay curas, son políticos. VC