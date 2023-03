Brahim Díaz, duda para el choque ante el Tottenham por un esguince de rodilla

Roma – El español Brahim Díaz no jugará este sábado ante el Fiorentina en la Serie A por un esguince en una rodilla y es duda para el choque ante el Tottenham del próximo miércoles en Liga de Campeones.

El entrenador del Milan, Stefano Pioli, lo confirmó este viernes en la rueda de prensa previa al choque ante la ‘Fiore’, en el que dará la oportunidad de partir como titular al belga Charles De Ketelaere.

«Díaz sufrió un leve esguince de rodilla, así que será el turno de Charles. Haremos todo lo posible para que vuelva (ante el Tottenham)», explicó Pioli.

El que sí volverá a estar disponible para el técnico italiano es el sueco Zlatan Ibrahimovic, que volvió a jugar un partido tras más de nueve meses de ausencia, 280 días después de su última aparición en la Serie A, en la victoria del Milan frente al Atalanta (2-0) de la pasada jornada.

«Podría estar listo para jugar desde el principio, creo que no hay ningún compañero que no lo quiera. Pero no creo que juegue todos los minutos, aunque podría entrar pronto. Zlatan es Zlatan, su regreso es muy importante. Hay diferencia en entrenar con él o sin él. Es un gran valor añadido para nosotros», comentó Pioli.

El encuentro ante la ‘Fiore’ coincidirá con el quinto aniversario de la muerte del italiano Davide Astori, exjugador del conjunto ‘Viola’ que, además, entrenaba por aquel entonces el propio Stefano Pioli.

«Mañana Davide seguro que sonreirá, íntimamente será un partido particular para mí. Davide siempre está conmigo. Su positividad y su educación fueron siempre increíbles. También su determinación y su serenidad, así como su capacidad de decir las cosas justas en el momento justo: era un verdadero capitán», sentenció el entrenador ‘rossonero. EFE