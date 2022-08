«Blonde» y otras esperadas películas en la Mostra de Venecia

Redacción Cultura – La 76 edición del Festival de Venecia se celebra del 31 de agosto al 10 de septiembre y entre los 73 largometrajes, 16 cortos y 2 series, hay titulos tan esperados como «Blonde», «Bardo» o «Bones and All». Esta es una selección para seguir de cerca:

«Blonde»: Ana de Armas se convierte en Marilyn

La hispano-cubana Ana de Armas busca la consagración en Hollywood con esta película de Andrew Dominik que ha generado muchos comentarios (y no todos favorables) en las redes sociales desde antes de que saliera el primer tráiller. La elección de la protagonista no ha estado exenta de polémica debido a su acento, lo que llevó a Brad Pitt (uno de los productores) a defender su trabajo.

«Bardo», el regreso de Iñárritu a México

«Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades» supone el reencuentro de Alejandro González Iñárritu con su México natal, donde no rodaba desde «Amores perros» (2000). Daniel Giménez Cacho y Griselda Siciliani protagonizan esta cinta, calificada como «comedia nostálgica» y con la que el cineasta podría repetir el éxito de su compatriota Alfonso Cuarón en su regreso mexicano con «Roma» (2018).

«Bones and All»: Gadagnino, Chalamet y canibalismo

La mezcla no puede ser más atractiva. El siempre sorprendente Luca Guadagnino tras la cámara, que se reúne de nuevo con el actor joven de moda, Thimothée Chalamet (al que ya dirigió en «Call Me by Your Name», para rodar una historia con tintes de canibalismo, de amor y de búsqueda. Quién se come a quien es algo que se descubrirá en Venecia.

«Almas en Pena de Inisherin», McDonagh tras «Tres Anuncios»

El británico Martin McDonagh se ha hecho esperar. Hace cinco años deslumbró con «Tres anuncios en las afueras», que comenzó su andadura en Venecia. Y ahora regresa al Lido veneciano para presentar una película rodada en Irlanda, sobre dos amigos interpretados por Colin Farrel y Brendan Gleeson y que en sus primeras imágenes promete ese precioso ambiente brumoso irlandés.

«Argentina, 1985», los delitos de la dictadura Argentina

Ricardo Darín se mete en la piel del fiscal Julio Strassera y Peter Lanzani en la de Luis Moreno Ocampo en este filme que cuenta la historia real de la batalla contra los responsables de la terrible dictadura militar argentina de 1976 a 1983. Tras la cámara, Santiago Mitre, responsable de títulos como «Paulina» (2015) y «La cordillera» (2017).

«No te Preocupes Querida»: Olivia Wilde y Harry Styles

La actriz Olivia Wilde sorprendió en su debut en la dirección, «Súper empollonas» (2019) y ahora llega a Venecia con «No te preocupes, querida», un filme de amor y suspense, protagonizado por Harry Styles (excantante de One Direction y actual pareja de la directora) y Florence Pugh, una de las mejores actrices de su generación.

«The Whale», la transformación de Brendan Fraser

Un profesor de 270 kilos. Ese es el personaje con el que Brendan Fraser quiere dar un nuevo impulso a su carrera bajo la dirección de Darren Aronofsky, uno de esos directores que nunca deja indiferente a nadie. Es además un habitual del festival, donde ha presentado «La fuente de la vida» (2006), «El luchador» (2008), «Cisne negro» (2010) y «Madre!» (2017).

«The Kingdom Exodus», Lars Von Trier retorna a la televisión

En 2011 Lars von Trier fue declarado «persona non grata» por el Festival de Cannes por unos comentarios de apoyo a Hitler en la presentación de su película «Melancholia». En 2014 presentó telefónicamente en Venecia «Nymphomaniac II». Ese mismo año confesó que había dejado de recurrir a las drogas para escribir sus filmes. ¿Qué se puede esperar de él? Todo y nada. Y más siendo lo que presenta una serie televisiva.

«The Son», Florian Zeller tras la fantástica «El Padre»

«El padre» (2020) fue una estupenda sorpresa con dos grandes actuaciones de Anthony Hopkins y Olivia Colman. Ahora, el dramaturgo francés Florian Zeller se ha rodeado de Hopkins, Hugh Jackman, Vanessa Kirby o Laura Dern para adaptar otra de sus obras teatrales. Y tiene el listón muy alto.

Lucrecia Martel y Carla Simón se pasan al corto

No hay muchas mujeres directoras este año en Venecia y dos de las más interesantes participan con sendos cortos. Son la argentina Lucrecia Martel, que llega con «Camarera de piso» y la española Carla Simón, con «Carta de mi madre para mi hijo», en el año en el que se consagró en Berlín con la espectacular «Alcarrás».

«In Viaggio», el Papa Francisco y sus viajes

El papa Francisco no ha parado de viajar desde su elección en 2013. Empezó por Lampedusa y siguió por Brasil, Cuba, Iraq, Oriente Medio…hasta un total de 53 países. Gianfranco Rosi ha construido un documental que mezcla imágenes de esos viajes, de sus propias películas y de la historia reciente que mezcla el transcurso del tiempo con la memoria del cine.

«The Kiev Trial», Loznitsa lleva a Ucrania a la Mostra

Sergei Loznitsa lleva a la Mostra un duro episodio de la historia de Ucrania, el juicio de Kiev, más conocido como el «Nuremberg de Kiev», uno de los primeros procesos contra los nazis alemanes y sus colaboradores. Una mirada al pasado que sirve para recordar la situación actual en su país, que el realizador ha narrado en numerosos títulos.

«No Bears», Jafar Panahi en la distancia

El iraní Jafar Panahi está en la cárcel por manifestarse junto a varios de sus colegas contra la detención de otros dos directores, Mohamad Rasoulof y Mostafa Ale Ahmad, a raíz de las protestas contra la violencia contra los civiles en Irán. Y en Venecia se podrá ver «No Bears», su cuarta película rodada en clandestinidad.

«Nuclear», Oliver Stone sobre la amenaza nuclear

Oliver Stone pone ahora su mirada en la amenaza nuclear y el cambio climático, «que nos ha forzado a lanzar una nueva mirada a las formas en las que generamos energía», en palabras del director. Un documental lleno de crítica que analiza los desafíos y las posibles soluciones para un futuro más limpio.

«Call of God», el filme pótumo de Kim Ki-Duk

El coreano Kim Ki Duk fue una de las víctimas de la covid y falleció en Letonia cuando trabajaba en «Call of God», que había rodado en Kirguistán. Una película póstuma del realizador de «Hierro 3» (2004) o de «Primavera, verano, otoño, invierno…y primavera» (2003), que fue acabada por amigos del realizador. AG