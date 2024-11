Biden en la cuerda floja por su “mala memoria”, sus despistes y confusiones a su avanzada edad

Por Jacobo Goldstein (JG) y Alberto García Marrder (AGM).-

Para Proceso Digital, La Tribuna y El País de Honduras.

AGM: Jacobo: Tenemos en este “Mano a Mano” un sensible análisis de las posibles – y escasas- posibilidades- del presidente Joe Biden de reelegirse cuando le llueven las acusaciones que ya está muy viejo, a sus 81 años, para ocupar otra vez la Casa Blanca, que le falta la memoria y que tiene tropiezos mentales. ¿Cómo lo ves?

AGM: Y todo comenzó cuando el Fiscal Especial, Robert Hur, americano de origen coreano, dictaminó, tras una larga investigación, que no había que acusar a Biden de llevarse unos documento confidenciales cuando era vicepresidente con Barak Obama (para sus memorias) y que ahora es un encantador anciano con “problemas de memoria “que no se recordaba cuando fue vicepresidente (2009-1013) o cuando murió su hijo Beau Biden, (en 2015).

Fiscal Especial, Robert Hur, destaca los problemas de memoria de Biden. (Foto BBC-Getty Images).

AGM: Este demoledor informe del Fiscal Especial (que no tenía que tocar el tema de salud de Biden), ha sido bien recibido por los republicanos que inmediatamente pidieron que Biden sea inhabilitado para ese cargo.

JG: Definitivamente que este incidente les ha caído como regalo de Navidad anticipado a los Republicanos. No cabe duda que en algunos momentos Biden ha tenido tropiezos en lo que dice pero recordemos que Donald Trump sale diciendo informaciones falsas e indebidas y nadie se lo echa en cara. Pero la percepción de su llamada extrema edad ante el pueblo americano se ha visto inmediatamente después del informe del fiscal Hur. Y por supuesto los republicanos están utilizando todos los medios posibles para continuar la faena de hacer creer al pueblo que no deben elegir a Biden. No creo que lo pueden deshabilitar así no más, pero a los seguidores de Donald Trump les encanta oír que están tratando de sacar a Biden desde ya.

Podría repetirse el debate Biden-Trump. Esta foto es del último debate, en Nashville, 2020. (Foto Michael Reynolds-EFE).

AGM: El mismo día del informe de Hur, Biden-muy furioso- convocó inesperadamente una improvisada rueda de prensa en la Casa Blanca para defenderse e insistir que está bien de memoria, pero cometió varias metidas de patas como mencionar al presidente egipcio Abdel Fatah El-Sissi como presidente de México (cuando es Andrés Manuel López Obrador) Y en pasadas semanas, Biden ha confundido a Francois Mitterand (que murió en 1996) con el actual presidente francés Enmanuel Macron. Y mucho antes, confundió a Helmut Kohl (que dejo el poder en Alemania en 1998 y murió en el 2017) con Angela Merkel.

AGM: las metidas de pata y confusiones de Biden son abrumadoras y hay que preguntarse qué consecuencias políticas tendrán. Ya es muy tarde para que los demócratas busquen otro candidato. Su posible rival, el ex presidente, el republicano Donald Trump también tiene sus fallos de memoria, a sus 77 años, pero menos. Y sus propios problemas, con cuatro juicios pendientes.

JG: No cabe duda alguna que la respuesta de Biden después de haber oído en el informe lo de la muerte de su hijo fuera especialmente doloroso y lo sacó de quicio. Por supuesto que estaba furioso e indignado y cometió la falla de confundir al líder de Egipto con el presidente mexicano. Sin embargo, Donald Trump confunde o se inventa cosas continuamente. Tira cifras y temas no confirmados al aire casi a diario sin que los demócratas pidan que lo saquen por esas desavenencias trumpanas.

El Tio Sam ante el psiquiatra y ante la duda, otra vez, de Biden o Trump. (Caricatura de Ramirez-Las Vegas Review-Journal).

AGM: Quiero mencionar que Jill Biden, la esposa del presidente, además de Primera Dama de la Nación, es casi la “manager” del presidente para protegerlo de “los malvados periodistas”. Y es ella la que pone fin a las ruedas de prensa cuando “ya es suficiente” y trata de evitarle los encuentros furtivos cuando baja de los helicópteros en los jardines de la Casa Blanca y la prensa lo agobia con las preguntas que gritan los corresponsales.