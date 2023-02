Bernie Sanders dice que apoyará a Biden si opta a la reelección en 2024

Londres – El senador independiente estadounidense Bernie Sanders, antiguo aspirante presidencial en Estados Unidos, ha dicho este viernes en Londres que «apoyará» al demócrata Joe Biden «si decide presentarse a la reelección» en 2024.

Sanders dijo que Biden, con quien compitió por ser el candidato a la presidencia del Partido Demócrata en 2020 -en 2016 lo hizo contra Hillary Clinton-, «ha resultado ser más progresista como presidente de lo que lo era cuando estaba en el Senado».

El senador de 81 años, considerado en su país como representante de la izquierda progresista, contestó a preguntas de la prensa al presentar su libro «It’s ok to be angry about capitalism», en el que expone los principales problemas que observa en su país, desde la desigualdad a la falta de seguridad social.

Durante el acto, Sanders denunció la ausencia en EEUU de un sistema de salud público y la oligarquía de billonarios como Jeff Bezos, Bill Gates y Warren Buffett, al tiempo que pidió dirigir la furia que esto genera a luchar por causas justas, como la protección de los trabajadores y la lucha contra el cambio climático.

El político reconoció que «muchas de las cosas por las que luchamos en Estados Unidos no son radicales en Europa», donde está más implantado el Estado del bienestar.

A preguntas de los periodistas, Sanders dijo que respaldaba la posición de Biden frente a la guerra de Ucrania, aunque admitió que la situación podría haber sido diferente si cuando Rusia expresó temores sobre el acceso de Ucrania a la OTAN «se hubiera negociado».

También afirmó que apoyaba la decisión de Finlandia y Suecia de adherirse a la Alianza Atlántica «si es lo que han elegido».

A la cuestión de si los países de la OTAN deberían enviar aviones de combate a Kiev, respondió: «dejaré que los mandos militares tomen esa decisión».

Sobre la ley de reducción de la inflación (IRA) estadounidense, que ha causado polémica en la Unión Europea (UE) por presuntamente crear una brecha competitiva al ofrecer ayudas a ciertos sectores, Sanders mantuvo que ve bien los subsidios a la energía renovable, pero no al combustible fósil.

«Se trata de reconstruir la base industrial de Estados Unidos, que se ha debilitado significativamente durante muchas décadas», explicó. EFE