Becarios hondureños en Taiwán ¿quién piensa en ellos?

Tegucigalpa – Honduras anunció formalmente el rompimiento de relaciones con Taiwán para establecer diplomacia con China, pero ¿quién piensa en las consecuencias?, es la pregunta que surge entre los becarios hondureños en la isla taiwanesa y al pasar las horas les hace cuestionarse si alguien piensa en ellos, tal vez uno de los principales afectados de este giro en la política exterior del país centroamericano.

-Aunque el gobierno hondureño ha dicho que estudiará cada caso, los becarios señalan que no han recibido ninguna comunicación oficial y que lo anterior no deja ser una declaración verbal de los diplomáticos.

Proceso Digital conversó con varios becarios hondureños en Taipéi quienes externaron su temor y preocupación ya que su beca es completa y cualquier otro trato como una ayuda, bono o beca parcial no es una opción para ellos.

Desde el año 2005 hasta el 2022, Taiwán invirtió la cantidad de mil 125 millones de lempiras en el programa de becas para formar a 750 hondureños que hasta la fecha han sido beneficiados con estudios de pregrado, maestría, doctorado, militares y policiales.

Actualmente casi 70 becarios hondureños permanecen realizando estudios superiores en Taiwán bajo este programa de becas, un número que puede ser reducido significativamente si no se busca una pronta solución.

Miedo e incertidumbre

David Barrientos.

David Barriento, estudia la carrera de Recursos Humanos en desarrollo internacional y es una de casi 70 becarios que actualmente permanecen en la isla asiática, compartió a Proceso Digital que existe incertidumbre ya que allá poco o nada se habla del tema.

Ante el silencio que existe del tema solo queda estar atento y esperar una pronta respuesta del gobierno de Honduras a la solicitud de una reunión para tratar cada uno de los casos, acotó.

Nicolle Wood

De su lado, Nicolle Wood, estudiante de la carrera de medicina, manifestó que su mayor preocupación es saber si podrá culminar su carrera profesional.

Al igual que su antecesor señaló que no han obtenido ninguna respuesta de las autoridades, por lo que el temor e incertidumbre aumenta al pasar de las horas.

Dijo hablar en nombre de varios becarios y expresó que solo quieren una solución que les permita culminar los estudios que ya iniciaron.

Desarrollo de Honduras debe incluir a becarios

Cristian Campos

De su parte, Cristian Campos, estudiante del máster en negocios internacionales y desarrollo, reflexionó que el desarrollo de Honduras debe incluir a los becarios.

Cualquier decisión que se tome por el desarrollo del país debe incluir a los becarios puesto que somos el futuro del país, apuntó.

Caviló que no solamente se debe pensar en los actuales becarios, sino también en la continuidad de las becas para que más gente de escasos recursos tenga la oportunidad de estudiar en el extranjero.

Rogelio Martínez

En ese contexto, Rogelio Martínez, quien estudia la carrera de ingeniería eléctrica, acotó que como becarios respetan la decisión de Honduras de establecer relaciones diplomáticas con China, pero ahora se debe pensar en una solución inmediata para los estudiantes con beca.

Opinó que existe esperanza que la presidenta Xiomara Castro y el canciller Eduardo Enrique Reina encuentren una solución y puedan garantizar la continuidad de sus estudios.

Becas benefician a hondureños de escasos recursos

Lejos de pensarse que las becas de Taiwán benefician a hijos de políticos, el joven William López, dio fe que benefician a personas de escasos recursos como es su caso y cuya alternativa de un bono o una beca parcial no es una opción para él.

En su caso la universidad en la que estudia Negocios Internacionales y Comercio en Taipéi ya le notificó que los recursos serán retirados y le presentaron la alternativa de continuar bajo su financiamiento o regresar a Honduras.

No es una aventura cinco estrellas como la gente imagina, es un proceso muy difícil y de mucho sacrificio, refirió.

Originario de la Montaña de Azacualpa y de padre agricultor y madre ama de casa –dijo- que es imposible poder costear su estadía para continuar sus estudios.

Ya lleva dos años de estudios en Taipéi, pero su lucha inició hace seis años cuando aplicó por primera vez a una beca, tras varios rechazos y poder cumplir con todos los objetivos pudo acceder al programa como un beneficiario.

Sin embargo, regresar a Honduras le significa no poder continuar con sus estudios y tampoco puede costear su estadía en Taiwán, por lo que, algo que no sea la beca completa no es una solución para él.

Honduras y China Popular establecen relaciones

Los ministros de relaciones exteriores Qin Gang y Enrique Reina firmaron el sábado 25 de marzo un Comunicado Conjunto sobre el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre la República Popular China y la República de Honduras.

El comunicado conjunto reza que a partir de la fecha existe un reconocimiento mutuo con el establecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores.

Ambos gobiernos convienen desarrollar lazos amistosos en las bases del principio de respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, no agresión, no intervención de uno en los asuntos internos de otro, igualdad y beneficio recíproco y coexistencia pacífica.

Asimismo, Honduras reconoció que existe una sola China en el mundo, mientras Taiwán forma parte de su territorio inalienable.

Vicecanciller para Asuntos Consulares y Migratorios, Antonio García.

Se estudiará cada caso

Hasta el momento la única respuesta que han obtenido los becarios hondureños en Taiwán es que se estudiará cada caso.

Al respecto, el vicecanciller Tony García garantizó que el gobierno estudiará cada caso y situación de los estudiantes hondureños becados en Taiwán.

“Quiero decirles a los estudiantes de Taiwán que Honduras va a estudiar detenidamente cada caso y su situación”, prometió el diplomático.

“No vamos a dejar que un estudiante que no tiene los medios de poder seguir estudiando y poder culminar su carrera, nos vamos a ser responsables con los estudiantes hondureños en Taiwán”, afirmó el funcionario. (RO)