Beatriz Valle desmiente a Luis Redondo y niega consenso sobre el Presupuesto General

Tegucigalpa – En una nueva polémica en el Congreso Nacional, la diputada Beatriz Valle negó las declaraciones del presidente del Legislativo, Luis Redondo, quien aseguró que desde el 19 de diciembre existía consenso para aprobar el Presupuesto General 2025.

Según Valle, «nunca ha habido consenso», y reveló que el presidente de la Comisión de Presupuesto, Hugo Noé Pino, informó personalmente a los diputados que los números del presupuesto eran «inamovibles».

No es cierto que haya existido consenso. La realidad es que no hubo espacio para negociar, porque desde el inicio se nos advirtió que no se podían cambiar las cifras presentadas, afirmó Valle.

Por su parte, el presidente del Congreso, Luis Redondo, defendió su postura y responsabilizó a los diputados del Partido Nacional (PNH) y del Partido Liberal (PLH) por bloquear la aprobación del presupuesto.

Desde diciembre teníamos consensos, pero por una posición antagónica de algunos diputados de oposición, no se ha podido avanzar. Esto tiene graves consecuencias, como el impago de salarios en sectores claves como salud y educación, además de la paralización en la construcción de importantes proyectos de infraestructura; asimismo dijo que no se podrá trasladar el presupuesto a los entes electorales.

Redondo también sugirió que la postura del bipartidismo podría tener como objetivo impedir la asignación de fondos para proyectos clave del gobierno.

El Congreso sigue sin sesionar

A pesar de la crisis, el Congreso Nacional aún no ha iniciado sus sesiones en 2025. La apertura legislativa, inicialmente prevista para inicios de enero, se ha pospuesto hasta el próximo sábado, dejando en suspenso decisiones cruciales como la aprobación del presupuesto.

No hay sesiones desde el pasado 18 de diciembre de 2024.

La falta de acuerdo genera preocupación en diversos sectores, que temen las repercusiones económicas y sociales si no se logran consensos en el corto plazo.LB