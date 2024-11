Bartolo Fuentes insta al gobierno deje de pagar subsidios a transportistas y brindarlo como servicio público

Tegucigalpa – El diputado oficialista Bartolo Fuentes sugirió al gobierno que deje de otorgarles subsidio a los transportistas tras las amenazas de paro de labores y protesta de parte del rubro.

Este lunes, el transporte urbano concretizó sus amenazas de paro de labores en 12 puntos de la capital hondureña.

“Se debe ir valorando un poco que se deje de dar subsidios a los transportistas porque ahora se ha controlado poco, en tiempos anteriores era una fiesta de piñatas el tema de los subsidios”, declaró Fuentes.

Justificó su propuesta indicando que los transportistas siempre tienen la idea que el gobierno siempre les tiene que estar pagando cuando son transporte privado.

Fuentes señaló que el gobierno debe tener la capacidad de brindar transporte público a la población y terminar con el conflicto de subsidios.

No debe brindarse subsidio al transportista que no trabaja, esto no representa ningún castigo en no darle subsidio ni cancelarle los permisos de operación, arguyó.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) manifestó que él es el presidente de la comisión de transporte del Congreso Nacional, y confirmó que en esta ocasión no ha recibido propuesta de subsidio de parte del Poder Ejecutivo.

Agregó que ni el sector transporte les ha pedido reunión para aprobar un subsidio a este rubro.

Si no hay un entendimiento con la institución encargada, podemos hablar en el Congreso Nacional, pero ellos no nos han pedido una reunión, enfatizó.

Fuentes indicó que solo en algunas ciudades se otorga el subsidio a los transportistas, mencionando que en el municipio que reside, El Progreso, el dueño de una unidad no es beneficiado y la población paga el precio del pasaje implementado. AG