Bartolo Fuentes dice que aunque le negaron la visa, irá a EEUU con una oficial

Tegucigalpa – El diputado de Libertad y Refundación (Libre) y excoordinador de caravanas de migrantes, Bartolo Fuentes dijo este viernes que aunque no tiene visa estadounidense, irá a Estados Unidos con una oficial.

Fuentes reconoció que no tiene visa, pese a que la ha solicitado “no me la han dado, no la voy a volver a pedir”, aunque dijo que no la necesita porque hay muchos países del mundo que puede visitar.

“Pero si la voy a pedir (la visa), pero si voy a ir a Estados Unidos, eso que lo tenga por seguro porque puedo tener una visa oficial dado que yo soy presidente de la comisión de migración en el Congreso Nacional”, afirmó.

Fuentes dijo que no le da pena reconocer que “acompañó y oriento”, caravanas de migrantes hondureñas verdaderas, ya que “he sido solidario con los migrantes 25 años en la práctica, no como unos vividores que están en Estados Unidos que no representan para nada a los inmigrantes”.

“Yo sí me siento orgulloso de acompañar las caravanas, las verdaderas, miles de personas saliendo, huyendo de una situación terrible en que estaban. Fueron como 20 mil personas”, afirmó.

Referente al anuncio del gobierno de Estados Unidos de que ampliará por otros 18 meses el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) a favor de más de 200,000 salvadoreños, dijo que el presidente electo de EEUU, Donald Trump lo puede eliminar en cualquier momento.

“Ahorita el gobierno de (Joe) Biden lo está dejando por 18 meses. Hondureños que están amparados de estatus hay 57 mil en la última ocasión”, sin embargo Trump lo podría quitar, en base a su política antiinmigrante.

El parlamentario defendió que “lo que diga o no diga Xiomara (Castro) no es que (Donald) Trump por eso va a sacar a los inmigrantes hondureños”, dijo al señalar que la gobernante expresó que es una oferta de diálogo, ante la amenaza de deportaciones masivas del republicano. VC