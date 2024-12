Barahona dice que no fue al Comité del PN para que lo reincorporaran

Tegucigalpa – “Qué hay ido al Comité Central no fue para que me reintegren al Partido Nacional, yo en realidad fui porque Jorge Zelaya me invitó”, reaccionó el diputado independiente, Rolando Barahona sobre la ratificación de su expulsión de las filas de este partido político.

Barahona detalló que Zelaya, quien participará en los comicios internos para el puesto de precandidato presidencial, le pidió que le ayude a coordinar su movimiento por lo que debería limar asperezas con los nacionalistas.

(Leer) Partido Nacional reafirma expulsión definitiva del diputado Rolando Barahona

El expartidario nacionalista ya conocía a la nueva presidenta del Comité Central, Fátima Juárez y ellos me recibieron de brazos abiertos, es más, ellos me dieron cual era el procedimiento para apelar a la expulsión, pero afirmó que les dijo que no estaba interesado.

El parlamentario refiere que se convirtió en una piedra en el zapato para un grupo de diputados a los que denomina “Tomatos”.

Además, afirmó que Jorge Zelaya no es el único precandidato presidencial del Partido Nacional que lo ha buscado para coordinar sus movimientos en los departamentos de Comayagua, Intibucá y La Paz. Dijo que la única precandidata que no lo ha buscado es la abogada Ana García.

“Todos me quieren dentro del partido y todos están de acuerdo con que lo que se hizo conmigo no es correcto”.Barahona finalizó sugiriéndole a los actuales precandidatos a la presidencia que se sacudan a los «Tomatos». VC