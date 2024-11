Banrural da inicio al programa “Fortaleciendo Empresarias en Cadenas Productivas” en colaboración con Voces Vitales Honduras

Tegucigalpa – Banrural se ha caracterizado por su contante apoyo al desarrollo y empoderamiento de las mujeres en nuestro país con su programa de ahorro y crédito “Banca Mujer” a través de tres componentes como ser el ahorro, crédito financiero y seguro, marcando un hito crucial en su misión de apoyar a aquellos que están construyendo y liderando empresas que impulsan un cambio positivo.

En esta ocasión, en un esfuerzo conjunto, la institución financiera y Voces Vitales han dado inicio al componente «Activar» del programa WE3A: Fortaleciendo Empresarias en Cadenas Productivas. Esta iniciativa comenzó con una sesión introductoria dirigida a más de 30 mujeres emprendedoras, con el propósito de fomentar la formación, inclusión financiera y el desarrollo profesional, impulsando la gestión organizativa, productiva, financiera y crediticia generando un impacto positivo en sus negocios y proyectos.

Dentro del programa se abordarán aspectos como la planificación, administración, marketing digital, financiamiento y cadenas de valor por medio de capacitaciones, asesorías y mentorías que les permitirán construir sus planes de negocio, comprender las dinámicas del mercado y hacer accesibles sus productos y servicios. Asimismo, se les proporcionarán herramientas para un crecimiento sostenible.

La Vicepresidenta de la Junta Directiva Ejecutiva de Voces Vitales, Ingeniera Lucia Barrientos expresó “Estamos muy contentos de iniciar un nuevo cohorte de nuestro programa WE3A y aún más de contar con un nuevo aliado como lo es Banrural. En Voces Vitales creemos que cuando empoderamos a una mujer, no solo ella gana, gana su entorno, su familia y su comunidad… estamos seguras de que estas increíbles empresarias que son parte de la cadena de Valor de Banrural no solo se beneficiarán de este programa, sino que se traducirá en un antes y un después de manera personal y empresarial. Hoy solo me resta agradecer a Banrural por compartir nuestra visión de invertir en la mujer para transformar Honduras”.

Por su parte, la Sub-Gerente General de Negocios de Banrural, Licenciada Elizabeth Azcona, expresó: “Estamos emocionados de iniciar esta importante alianza y colaboración con Voces Vitales Honduras. Como institución, estamos comprometidos con el desarrollo y empoderamiento de las mujeres en nuestro país. Creemos en el potencial ilimitado de las mujeres hondureñas y estamos comprometidos a proporcionarles las herramientas y recursos necesarios para alcanzar sus metas y para ello daremos un aporte de capital de trabajo a 6 emprendedoras como motivación a su esfuerzo y dedicación.”

Gracias al apoyo financiero de Banrural, las participantes tendrán la oportunidad de aprender, crecer y acceder a capital de trabajo vital para impulsar nuevos proyectos en sus empresas.

Con más de 1,400 puntos de servicio en todo el país, incluyendo agencias, Cajas Banrural Amigo y Cajeros Automáticos, Banrural en Honduras ha sido fundamental en la promoción de la inclusión financiera y el desarrollo económico del país. Su compromiso con los hondureños se refleja en el diseño de productos y servicios adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.

Banrural está presente en cada hondureño que trabaja, en cada negocio que prospera y en cada mano que se estrecha. ¡Banrural, el amigo de los hondureños que les ayuda a crecer!