Bancada nacionalista sostiene seguirá apoyando a Marcio Cabañas para Fiscal General

Tegucigalpa – La bancada del Partido Nacional reafirmó este miércoles que apoyarán al abogado Marcio Cabañas para que sea el nuevo Fiscal General.

Mediante una conferencia de prensa, los diputados nacionalistas sostienen que apoyarán la moción que presentó el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Jhosy Toscano, afirmando que en la sesión anterior consiguieron 70 votos.

“Marcio cabañas de manera objetiva e imparcial puede ejercer el cargo, fortalecerá la institución porque tiene carrera de más de 25 años y es independiente”, destacó el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano.

Resaltó que Cabañas puede renovar la institución y ejercerla de manera imparcial la acusación penal en las investigaciones.

Sostenemos bancada continuar apoyando la moción que presentó el diputado del PSH (Jhosy Toscano), indicó.

Indicó que la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) puede proponer como Fiscal Adjunto a cualquiera de los tres candidatos afines de ellos.

“No estamos acompañando la aprobación de una Junta Interventora, denunció que existen intenciones de querer aprobar una junta con 65 votos o menos”, aseveró.

Por otro lado, aclaró que si no se elige a las nuevas autoridades antes del viernes, el Ministerio Público no puede quedar en acéfalo de acuerdo a su reglamento que establece que los actuales mandos deben continuar, o si no lo sustituye el director de fiscales. AG